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19/02/2020 11:54

【新冠肺炎】利嘉閣擬縮減一成分行，料關２０間舖以降成本

　　《經濟通通訊社１９日專訊》新冠肺炎持續打擊樓市氣氛，買家入市意欲轉趨觀望，導致地
產代理界都需祭出不同的節流方案來應對，其中利嘉閣地產擬縮減一成分行，以節省營運成本。
　　利嘉閣地產總裁廖偉強表示，地產代理界主要是靠縮舖或裁員來進行節流，決定將旗下
２１０間分行減至１９０間，並會積極與業主洽談減租，希望可減輕租金壓力。而公司目前有
２５００名前線員工，由於較２０１８年高峰期３０００人減少近１７％，因此暫時未有裁員壓
力。（ｙｗ）

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