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19/02/2020 16:31

【新冠肺炎】消息指小西灣瑞滿樓夫婦初步確診，丈夫曾排隊買口罩

　　《經濟通通訊社１９日專訊》有公立醫院醫護人員向媒體透露，東區醫院錄得２宗初步確診
個案，涉及一對居住小西灣瑞滿樓的夫婦，與之前確診個案無關，近期沒有參與家庭聚會，均無
外遊紀錄，丈夫只曾排隊買口罩，妻子有外出買餸。
　　由於東區醫院隔離病房爆滿，初步確診的夫婦將會送至其他醫院接受治療。而病人的密切接
觸者包括他們的女兒，雖然初次檢測後未有確診，但其肺片有花，估計有機會是假陰性，可能需
要再檢測。（ｊｏ）

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