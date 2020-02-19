《小傳日記》中移勁撐市，魚缸向上試；好友炒降息，內銀最得戚！

《小傳日記》花旗國三大魚缸噚日（１８日）漲跌不一，只有納指企得穩。神州新冠肺炎確

診人數目前累積超過７﹒４萬人，累計死亡人數２００７人，但明顯見到確診人數增速見逐漸放

緩。

看返香江魚缸，魚缸繼噚日碌低４００幾點之後，今朝（１９日）就繼續低開４３點報２７

４８６點。雖然業績唔多好嘅大笨象（００００５）低開近３巴仙再稍為拖低大隻佬指數，但之

後跌少咗，加上「孖屐」憧憬神州聽日（２０日）會調低ＬＰＲ去增加「孖屐」流動性，刺激神

州金融佬向上跑，加上ＱＱ（００７００）同神州移動（００９４１）有資金吸納，帶動大隻佬

指數全日最多倒升１６７點見２７９６７點，仲收返條十天線（約２７６２４點）。但午市之後

，大象繼續唔爭氣，再加上九倉（００００４）估計自己舊年少賺５成，而香江磚頭陸續公布業

績，大家都普遍預期成績表難睇，搞到部分香江磚頭突然撻低，令大隻佬指數順勢走低少少。最

終大隻佬指數全日收２７６５５點，升１２５點，或升唔夠１巴仙，主板成交８８３﹒６１億銀

減少近１３巴仙。國企指數報１０９０８點，升１０３點或升１巴仙。

Ａ場反而倒跌，上證綜合指數報２９７５點，跌９點。深證成分指數報１１２３５點，跌

７０點或跌近１巴仙，兩市總成交１０３８８﹒１５億銀人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）走高近１巴仙，報４１１﹒４銀；友邦（０１２９９

）無升跌，報７９﹒８銀；大笨象（００００５）跌逾１巴仙，報５７銀，係表現最差藍戰士；

神州移動（００９４１）彈２巴仙，報６７﹒０５銀；生發發（００３８８）升４亳子報

２７０﹒４銀。



＊愛康賺到癲股價升上天，高盛轉唱淡５Ｇ佬跌慘＊



今日醫療佬好威威！愛康醫療（０１７８９）發全年盈喜，話自己舊年多賺超過８０巴仙！

醫療佬一於齊齊開ｐａｒｔｙ！愛康醫療抽高逾９巴仙，報１５﹒３銀；春立醫療

（０１８５８）起飛逾５巴仙，報７６﹒４銀；啟明醫療（０２５００）比招銀國際首予買入評

級，跳高近４巴仙，報４６﹒３銀；康德萊醫械（０１５０１）走高逾１巴仙，報４０﹒９銀；

微創醫療（００８５３）唔爭氣跌一格報９﹒４銀。

５Ｇ佬今日就無運行啦，比大行高盛唱淡，慘！高盛雙雙將中興（００７６３）同京信通信

（０２３４２）由買入降至中性評級。中興蒸發近４巴仙，報３１﹒３銀；京信通信碌低４巴仙

，報３﹒１銀；鐵塔（００７８８）唔見１巴仙，報１﹒８２銀；長飛光纖光纜（０６８６９）

插低２巴仙，報１５﹒８銀；中通服（００５５２）升一格，報５﹒９４銀。



＊博利率下調內銀佬招搖，收入有得升內險今日醒＊



神州新冠病例雖新增人數有見減，但專家就話講受控言之尚早，人行為減低新冠疫情對經濟

嘅影響，早前下調咗中期借貸便利（ＭＬＦ），今日「孖屐」又開始炒ＬＰＲ報價會唔會下調，

內銀佬提前預熱。中行（０３９８８）升超半巴仙，報３﹒２２銀；工行（０１３９８）同交行

（０３３２８）揚近１巴仙，分別報５﹒５６銀及報５﹒２１銀；農業銀行（０１２８８）漲逾

１巴仙，報３﹒２銀；郵儲銀行（０１６５８）升１巴仙，報５﹒０４銀。

雖受疫情影響，但內險佬１月生意額都唔錯。新保（０１３３６）就話１月保費收入約３０

７億人仔按年增近五成半，全日升超過２巴仙，報３１﹒１銀。另外，國壽（０２６２８）話１

月原保險保費收入都有按年升近２３巴仙，股價進帳１巴仙，報１９﹒４８銀。其他內險佬亦造

好，眾安在綫（０６０６０）獲華興資本首予「買入」，抽升近５巴仙，報３２﹒２銀。平保（

０２３１８）微升近半巴仙，報９１﹒１銀；財險（０２３２８）亦揚逾半巴仙報８﹒６銀。



＊侵侵話無事晶片向上試，平醫反倒跌閱文穩如鐵＊



「孖屐」仲擔心中美關係會唔會又出事，花旗國統特朗普就發推文話不可以以國安為由，阻

礙外國購買花旗國產品，「孖屐」當場吃下定心丸，晶片佬回升。中芯（００９８１）反彈近４

巴仙，報１５﹒７２銀；華虹半導體（０１３４７）升逾３巴仙，報１８﹒７８銀；ＡＳＭ太平

洋（００５２２）微升２亳子，報１００﹒３銀。

其他新經濟佬見追捧，平安好醫生（０１８３３）此前獲花旗上調「撻屐」近兩成四至９２

﹒８銀，雖然今早創咗８２﹒２銀新高，但全日倒跌不足半巴仙，報７８﹒３５銀；而其他新經

濟股亦見追捧，阿里健康（００２４１）升超過１巴仙，報１５﹒０２銀；阿里巴巴

（０９９８８）企穩，報２１４銀；美團點評（０３６９０）軟２亳子，報１００﹒４銀；閱文

集團（００７７２）漲超過２巴仙，報３９﹒２５銀。請請！



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