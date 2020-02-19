  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/02/2020 19:00

匯控（００００５）股東不滿未能委任行政總裁

　　《經濟通通訊社１９日專訊》匯控（００００５）昨日公布新一輪削減成本及大規模重組計
劃，但行政總裁之位仍然懸空，有股東對此表示不滿。
　　據英國《金融時報》引述多名匯控投資者表示，推出如此大型的重組計劃，仍非由正式的行
政總裁帶領，實屬愚蠢，無論是由臨時行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ　Ｑｕｉｎｎ）出任或外聘，
股東都期望昨日業績公布時委任新行政總裁。
　　報道引述一名前２０大股東表示，行政總裁人選的不確定性，長遠不利集團發展。（ｂｉ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道19/02/2020
【匯控績後】大行普遍對匯控大型重組感正面，惟大摩看淡籲減持
生財有道19/02/2020
【黃金避險】疫情刺激破千六美元 黃耀宗：金價被低估吼買ETF
FOCUS19/02/2020
【FOCUS】港府全民派錢可期 星高官教路「想多兩步」
生財有道19/02/2020
《開市Good Morning》曾永堅：中芯14元以下始上車
中國故事19/02/2020
《京城近觀》早回京 早隔離
中國故事19/02/2020
【新冠肺炎】全國累計確診病例逾7.4萬宗 死亡人數突破2千
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金