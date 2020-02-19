匯控（００００５）股東不滿未能委任行政總裁

《經濟通通訊社１９日專訊》匯控（００００５）昨日公布新一輪削減成本及大規模重組計

劃，但行政總裁之位仍然懸空，有股東對此表示不滿。

據英國《金融時報》引述多名匯控投資者表示，推出如此大型的重組計劃，仍非由正式的行

政總裁帶領，實屬愚蠢，無論是由臨時行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ Ｑｕｉｎｎ）出任或外聘，

股東都期望昨日業績公布時委任新行政總裁。

報道引述一名前２０大股東表示，行政總裁人選的不確定性，長遠不利集團發展。（ｂｉ）

