【新冠肺炎】全國累計確診病例逾７．４萬宗，死亡人數突破２千

《經濟通通訊社１９日專訊》國家衛健委最新通報，截至２月１８日，全國累計確診新型冠

狀病毒肺炎病例７４１８５宗，累計死亡人數突破２千人，錄２００４人；現有確診病例增至

５７８０５宗，其中重症病例１１９７７宗；現有疑似病例５２４８宗；累計治愈出院病例

１４３７６宗。



＊單日新增治愈出院病例首次多於確診病例＊



單計２月１８日，全國新增確診病例１７４９宗，而新增治愈出院病例１８２４宗，為首次

治愈出院個案多於確診病例；新增死亡人數１３６人，其中湖北１３２人，黑龍江、山東、廣東

、貴州各１人；當日新增重症病例２３６宗，新增疑似病例１１８５宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例９４例，香港增至６２宗（２人出院，１人死），澳門繼

續維持１０宗（５人出院），台灣２２宗（２人出院，１人死）。



＊湖北以外地區新增病例連續第１５天下降＊



１８日，全國除湖北以外地區新增確診病例僅錄５６例，為連續第１５天下降。過去１５天

的數據分別為：８９０例（３日）、７３１例（４日）、７０７例（５日）、６９６例（６日）

、５５８例（７日）、５０９例（８日）、４４４例（９日）、３８１例（１０日）、

３７７例（１１日）、３１２例（１２日）、２６７例（１３日）、２２１例（１４日）、１６

６例（１５日）、１１５例（１６日）、７９例（１７日）。（ａｃ）

