《宏策俊見－陳俊業》２０２０年八大投資主題之２一科技股

《宏策俊見》直至筆者執筆日，即２月１８日，國內新型冠狀病毒肺炎的確診個案累計已逾

７００００宗，死亡數字達１８００人。筆者衷心希望疫情能夠加快結束，同時讓市民盡快回復

正常生活。筆者今期將延續上期所寫的「２０２０年八大投資主題」，與大家分享對科技行業的

看法。



＊科技基金於２０２０年開局已領先其他基金＊



如以筆者管理的基金組合中的觀察名單看，年初至今計，科技類基金的表現都是不同類別中

表現最為理想的。而排行首１０名中，有７隻是科技股基金，其餘３隻則是美股基金，排行首５

名的全是科技股基金。以這５隻科技基金的年初至今總回報表現計，介乎１１％至１３％，也就

是說其升幅已有逾一成。而重點是，環球大部分股市的年初至今表現仍為負數。



＊或許處身科技洪流而不自覺＊



筆者過去一直都是科技股的支持者，過去多年均有表達看好科技股，至目前，即使面對

２０２０年經濟放緩問題，甚至出現新疫症問題，同樣也維持對科技股的熱愛，認為科技股仍會

在２０２０年上升。

看好科技股的重點是什麼？重點是，科技創新正在高速改變這個世界，而世界整體的企業盈

利增長點將主要來自科技革新。首先，或許我們忽略了的是，我們正在身處於科技洪流之中而不

自覺。電腦不是出現了很多年，而網購也是近十年左右才被廣泛普及應用，但其實不少科技元素

已經正在影響我們的日常生活，改變我們一直以來的生活習慣。發展至今，科技的發明程度已經

很高，如人工智能等新科技，在商業上的應用仍有很大的引入空間。



＊各行各業正在引入科技元素，提升生產力＊



我們不難看到近年來，很多傳統的公司都引入了科技元素，從而提升其生產力或市佔率。例

如零售行業，在引入電子支付後，降低了處理現金交易的成本，同時便利了銷費者，提升客戶使

用經驗，進一步更可使其業務銷售渠道托展至海外；即使是工業與製造業等傳統行業，也會透過

加入人工智能、大數據分析等應用，使生產模式得到優化，從而降低生產成本，提升盈利能力。

筆者認為，企業未來的盈利增長點，將會主要來自科技革新所帶動，當科技革新速度愈快，企業

的盈利增長速度則愈快。



＊科企將能分享百業的盈利成果＊



為何是科技股受益？這是因為在各行各業引入科技元素的同時，一些提供科技支援，如雲計

算等服務的科技公司，便可分享其他公司的盈利成果，並隨著其他公司的成長而持續地受惠，而

且科技公司的成本根本就是很低。目前在美國提供Ｃｌｏｕｄ Ｓｅｒｖｉｃｅ，即雲計算服務

最為有名的公司分別為Ａｍａｚｏｎ、Ｇｏｏｇｌｅ及Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ，而中國較為有名的

為阿里雲及騰訊雲。大部分的雲計算服務都是以使用量、儲存量等形式計算，意味用家企業使用

量愈多，其付費金額亦會愈大。



＊若說銀行業是百業之母，科技公司則為百業之父＊



目前來看，企業對雲計算的需求正處於爆發式的增長，是兵家必爭之地，而目前仍是雲計算

引入的早期階段，整體企業對相關科技的應用比率仍然很低。這將是買入科技股或科技基金的契

機，因未來進一步引入科技元素應用的空間仍然很大，伴隨著各行各業陸續引入應用，而盈利因

該引入而得到提升的話，提供相關科技服務的科技公司將能持續地分享其成果。若說銀行業是百

業之母，科技公司則為百業之父，因科技公司正在支撐百業成長，也在陪伴百業成長。



＊科企的盈利增長動力正在推動股價成長＊



科技企業的盈利增長動力是有跡可尋的，而且其股價亦隨著盈利增長而向上，如以反映在美

國上市的科技公司的標指科技指數為例，其過去１０年間的盈利增長幅度約２５０％，遠高於標

普５００指數的１５０％。而事實上，標指科技指數於過去１０年上升了５００％，也是遠高於

標指的３００％。可反映科技股價領先大市的原因正正就是因為盈利增長的速度特別快。筆者相

信，隨著科技革新持續，企業對科技元素的應用比率提升，科技股於未來的盈利增長動力亦會持

續。



＊買科技股不應只看估值，要看未來增長動力＊



最後就是估值情況，很多人認為科技股昂貴，指其股價在過去已經升了很多。筆者則認為對

於存在潛在盈利增長的企業，不應單以過去的股價衡量平貴，也不應以市盈率作單一衡量點。因

為在數學上或投資學上，市盈率就是反映其股價與盈利這兩個數值之間的倍數差，當盈利增長動

力很強的時候，或快於股價增長的時候，估值的擴張速度便會受到限制，甚至乎當市盈率收縮時

，股價也可以上升。在過去十年，美國科技股價直線式上漲，而其市盈率沒有因此擴闊至泡沫式

的水平，正正就是因為盈利增幅追上股價增幅的結果。因此，以估值計算，美國科技股並不貴，

投資者買的是未來的盈利增長能力。



＊科技泡沫或許不會再出現＊



科技泡沬爆破曾於２０００年出現，但現時情況根本性不同，當時標指科技指數的市盈率高

峰曾貼近６０倍的泡沬水平；反之，目前只約２４倍，仍遠遠低於泡沫時的水平。筆者相信，隨

著科技革新持續，科技股的盈利增長得到支持，或許科技泡沫這個現象在可見的將來也不會再出

現。《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

