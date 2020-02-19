中移動內銀撐市，港股升１２５點報２７６５５重上十天線，成交縮

《經濟通通訊社１９日專訊》受美國擬限制華為購買晶片、人行否認放寬內房信貸考核等壞

消息拖累，港股上日回吐逾４００點。隔晚美國總統特朗普發推文表示，美國不可以以國家安全

作為藉口，逼使美國的公司為保持競爭力而不接生意。港股本日輕微低開４３點報２７４８６點

。匯控（００００５）績後繼續走低，拖累港股跌幅擴大９７至２７４４８點，為全日最低。隨

後，人行將於明日（２０日）公布ＬＰＲ利率，市場憧憬將會下調１０基點，中資金融股造好，

港股止跌回升，最高見２７６９７點，升１６７點，重上２５０天線（約２７６７７）。最終收

報２７６５５點，升１２５點或升０﹒４６％，主板成交８８３﹒６１億元，較上日少

１２﹒８％。國企指數報１０９０８點，升１０３點或升０﹒９６％。

Ａ股兩市走低。上證綜合指數報２９７５點，跌９點或跌０﹒３２％。深證成份指數報

１１２３５點，跌７０點或跌０﹒６３％。兩市合計成交１０３８８﹒１５億元人民幣，較上日

多３﹒９％。

重磅股方面，匯控業績遜預期，本日繼續走低１﹒３％，報５７元，為全日表現最差藍籌。

騰訊（００７００）升０﹒７８％，報４１１﹒４元；友邦（０１２９９）企穩，報７９﹒８元

；中移動（００９４１）漲升１﹒９８％，報６７﹒０５元；大摩料疫情對建行（００９３９）

首季業績影響有限，全日漲１﹒２４％，報６﹒５５元；港交所（００３８８）微升０﹒１５％

，報２７０﹒４元。

另外，萬洲國際（００２８８）公布內地多個港口凍肉堆積，全日走高３﹒７４％，報

８﹒５９元，為藍籌榜首。



＊憧憬人行ＬＰＲ下調，中資金融股造好＊



為減少新冠肺炎疫情對經濟的影響，人行周一（１７日）下調中期借貸便利（ＭＬＦ）１０

個基點，市場普遍認為ＬＰＲ報價亦會隨之下調，內銀股提前預熱。中國銀行（０３９８８）揚

０﹒６３％，報３﹒２２元；工商銀行（０１３９８）走高０﹒９１％，報５﹒５６元；農業銀

行（０１２８８）揚１﹒２７％，報３﹒２元；交通銀行（０３３２８）升０﹒９７％，報

５﹒２１元；郵儲銀行（０１６５８）漲１％，報５﹒０４元。

另外，中證監日前宣布，放寬上市公司再融資規定，中資券商走高。中信証券

（０６０３０）升１﹒２７％，報１７﹒５８元；海通證券（０６８３７）漲２﹒４６％，報

８﹒７３元；中國銀河（０６８８１）上揚２﹒３％，報４﹒４４元；廣發証券（０１７７６）

抽升３﹒２４％，報９﹒８８元；招商證券（０６０９９）走高２﹒５６％，報１０﹒０２元。

新華保險（０１３３６）公布１月保費收入約３０７億人民幣，按年增近五成半，全日升

２﹒１３％，報３１﹒１元；另外，人壽（０２６２８）亦公布１月原保險保費收入按年升兩成

二，揚１﹒１４％，報１９﹒４８元。其他內險股亦造好，眾安在線（０６０６０）獲華興資本

首予「買入」，抽升４﹒７２％，報３２﹒２元。中國平安（０２３１８）微升０﹒４４％，報

９１﹒１元；中國財險（０２３２８）亦揚０﹒５８％，報８﹒６元。



＊特朗普向市場派定心丸，晶片股回升＊



美國統特朗普稱不應以國安為由，阻礙外國購買美國產品，向市場派定心丸，晶片股回升。

中芯國際（００９８１）回升３﹒５６％，報１５﹒７２元；華虹半導體（０１３４７）反彈

３﹒３％，報１８﹒７８元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）微升０﹒２％，報１００﹒３元；中

電華大科技（０００８５）漲２﹒７％，報０﹒７６元。

平安好醫生（０１８３３）此前獲花旗上調目標價近兩成四至９２﹒８元，本日偏軟

０﹒３２％，報７８﹒３５元；而其他新經濟股亦見追捧，阿里健康（００２４１）升

１﹒４９％，報１５﹒０２元；阿里巴巴（０９９８８）企穩，報２１４元；美團點評

（０３６９０）軟０﹒２％，報１００﹒４元；閱文集團（００７７２）漲２﹒３５％，報

３９﹒２５元。

高盛在最新報告中看淡５Ｇ板塊，下調京信通信（０２３４２）評級至「中性」，全日挫

４﹒０２％，報３﹒１元；同時亦下調中興通訊（００７６３）評級至「中性」，跌３﹒５４％

，報３１﹒３元。其他５Ｇ股方面，中國通信服務（００５５２）微升０﹒１７％，報５﹒９４

元；中國鐵塔（００７８８）跌１﹒０９％，報１﹒８２元；長飛光纖光纜（０６８６９）走低

１﹒９９％，報１５﹒８元。（ｆｚ）

