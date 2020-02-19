《鍾之日記》Ａ場三連升斷纜，ＬＰＲ料降內銀升

《鍾之日記》２月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



內地新冠肺炎疫情漸見好轉，單計１８日，全國新增確診病例１７４９宗，為１月２９日以

來最低。而新增治愈出院病例１８２４宗，為首次治愈出院個案多於確診病例。一線城市，除北

京單日仍新增６例確診外，上海、廣州、深圳均是零個案。

反觀本港疫情仍危機四伏，今日新增第二宗死亡個案，一名隱瞞曾離港的７０歲男不治，確

診病例增至６３例。

港股本日輕微低開４３點報２７４８６點。匯控（００００５）績後繼續走低，拖累港股跌

幅擴大，不過，中資金融股造好，港股止跌回升，最高見２７６９７點，收報２７６５５點，升

１２５點或升０﹒４６％，主板成交８８３﹒６１億元，較上日少１２﹒８％。



＊Ａ場成交破萬億，惟三連升斷纜＊



滬深股市三連升後今早低開，但憧憬政府馳援各行各業新政出台，滬綜指盤中倒升，高見

２９９８﹒２７點，逼近三千關，惟該位置沽壓巨大，午後多個板塊出現散水潮，拖累滬指全日

跌０﹒３２％，報２９７５﹒４點，三連升斷纜。人行連續第二日停逆回購操作，今日零投放零

回籠，惟期望明日公布的貸款市場報價利率（ＬＰＲ）將下調１０基點，兩市全日成交

１０３８８億元人民幣，是繼去年４月８日以來成交額首次突破萬億元大關，按日增３﹒９％。



＊憧憬ＬＰＲ調降內銀升，內地業務拖累東亞少賺五成＊



人行周一（１７日）進行的２０００億元人幣中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率下調

１０個基點至３﹒１５厘。由於ＭＬＦ作為貸款市場報價利率（ＬＰＲ）利率的指標，市場預料

，本周四（２０日）新一期的ＬＰＲ報價，１年期和５年期以上兩個品種利率將同樣下調１０基

點。

但內地肺炎疫情持續肆虐，市場對其造成的經濟影響仍存有戒心。工銀國際針認為，考慮到

持續的逆周期宏觀支援政策、地方政府專項債的增長以及強勁的基建需求，預期疫情對全年信貸

增長的影響甚微。而由於疫情救濟措施壓降對公用貸款利率，銀行淨息差受到挑戰；消費和投資

的放緩令銀行中間收入（如手續費等）承受壓力。資產品質惡化將受關注，但壓力可控。在疫情

期間，相比其他行業，銀行盈利影響相對間接。

內銀股今日普遍上升，其中，國有行全線向好，農行（０１２８８）升１﹒３％，建行

（００９３９）揚１．２％，郵儲行（０１６５８）及交行（０３３２８）雙雙升１％，工行

（０１３９８）升０．９％，中行（０３９８８）亦微升０．６％。

東亞銀行（０００２３）下午公布去年業績，集團再次受內地貸款撥備拖累，純利僅錄

３２﹒６億元，按年大幅倒退４９﹒９％。期內東亞中國業務錄得３５﹒５億元的淨虧損，集團

解釋，主要是受到早年批出的非一線城市商業房地產貸款影響，該行中國業務承受了經濟疲弱帶

來的風險。四筆內地早年批出的貸款，於去年上半年出現信貸級別下調，導致產生重大的一次性

除稅後減值損失。期內淨利息收入１４５億元，按年升１１﹒９％；淨息差由２０１８年同期的

１﹒７３％，擴闊１２點子至１﹒８５％。

聯席行政總裁李民斌就大派定心丸指，已就內地資產作大額撥備，相信減值高峰期已過，而

分行數碼化亦接近全部完成，估計今年營運表現會好轉，並有信心今年不良貸款率將會回落。

ＣＥＯ粒「定心丸」似乎有效，東亞今日收升２．６％，報１７．７４元。



＊馳援消息廣傳，三鐵鳥齊起飛＊



新型冠狀病毒肺炎對中國經濟帶來幾十年來未見過的巨大打擊，不少企業均高呼活不下去，

而員工工資及相應的社保徵費，更是壓在老闆身上的一座大山。昨日（１８日）召開的國務院常

務會議終於宣布，決定階段性減免企業社保費：除湖北外各省份，從２月到６月對中小微企業免

徵上述社保費，從２月到４月對大型企業減半徵收﹔湖北省從２月到６月對各類參保企業實行免

徵。

另外會議又提出，實施企業緩繳住房公積金政策，職工因受疫情影響未能按時償還公積金貸

款，不作逾期處理；堅決糾正限制勞動者返崗的不合理規定，支持農民工就地就近就業；及時將

受疫情影響的就業困難人員納入就業援助範圍等。

「馳援企業、盡快復工」成為了繼「抗疫戰」之後的另一重點工作，其中企業重災區包括航

空企業。據外電引述知情人士表示，中國政府正在考慮向航空公司提供一攬子措施，以挽救因新

型冠狀病毒疫情肆虐而備受打擊的航空業。報道指，救助措施包括政府向部分航空公司注資，注

資額以百億元人民幣計；鼓勵大型航空公司對受疫情衝擊巨大的中小航空公司進行併購重組；對

航空業進行財政支持，提供銀行貸款優惠政策及飛機租賃優惠政策等。惟消息指，救助措施尚未

最終確定，目前存在變數。

受消息刺激，三大國產鐵鳥起飛，東方航空（００６７０）漲２﹒７％，南方航空

（０１０５５）抽高２﹒４％，中國國航（００７５３）則升１﹒３％。



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