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19/02/2020 08:30

【國務會議】李克強：階段性減免企業社保費、緩繳住房公積金

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國務院總理李克強１８日主持召開國務院
常務會議，決定階段性減免企業社保費和實施企業緩繳住房公積金政策，多措並舉穩企業穩就業
。會議強調，當前統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，一項逼切任務是穩就業。穩就業就必
須穩企業。

＊中小微企業２－６月免徵企業養老、失業、工傷保險單位繳費＊

　　會議確定，一是階段性減免企業養老、失業、工傷保險單位繳費，以減輕疫情對企業特別是
中小微企業的影響，使企業恢復生產後有一個緩沖期。除湖北外各省份，從２月到６月可對中小
微企業免徵上述三項費用，從２月到４月可對大型企業減半徵收﹔湖北省從２月到６月可對各類
參保企業實行免徵。同時，６月底前，企業可申請緩繳住房公積金，在此期間對職工因受疫情影
響未能正常還款的公積金貸款，不作逾期處理。實施上述政策，充分考慮了社會保險基金結余等
情況，可以確保養老金等各項社保待遇按時足額發放。

＊堅決糾正限制勞動者返崗的不合理規定＊

　　二是突出抓好穩就業這一「六穩」的首要任務。抓緊出台科學分類、切合實際的復工復產防
疫指南，指導各地合理確定復工復產條件，取消不必要的保證金。加快落實已出台的財稅、金融
等支持政策。有針對性做好重點群體就業工作。通過跨區域點對點勞務協作等有序組織農民工返
崗，除疫情嚴重和擴散風險高的地區外，對限制勞動者返崗的不合理規定要堅決糾正。結合脫貧
攻堅和當地建設等支持農民工就地就近就業。抓緊制定高校畢業生延期錄用報到方案，加大網上
招聘力度。支持企業適應群眾線上消費需求增加靈活就業崗位。個體工商戶是重要就業主體，要
抓緊研究出台支持政策。
　　三是保障失業人員基本生活。及時將受疫情影響的就業困難人員納入就業援助範圍，確保失
業保險待遇按時足額發放。支持疫情嚴重地區開發臨時公益性崗位，運用失業保險基金向失業人
員發放失業補助金。

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