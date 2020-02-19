《經濟通通訊社１９日專訊》為期４０天的春運昨日（１８日）結束，據交通運輸部統計，
１月１０日至２月１８日期間，全國鐵路、道路、水路、民航共累計發送旅客１４﹒７６億人次
，較去年同期大減５０﹒３％。
其中鐵路發送旅客２﹒１０億人次，下降４７﹒３％；道路發送旅客１２﹒１１億人次，下
降 ５０﹒８％；水路發送旅客１６８９﹒１萬人次，下降５８﹒６％；民航發送旅客３８３９
萬人次，下降４７﹒５％。（ａｃ）
19/02/2020 14:37
【新冠肺炎】今年春運僅發送旅客１４．８億人次，按年挫５０％
《經濟通通訊社１９日專訊》為期４０天的春運昨日（１８日）結束，據交通運輸部統計，
１月１０日至２月１８日期間，全國鐵路、道路、水路、民航共累計發送旅客１４﹒７６億人次
，較去年同期大減５０﹒３％。
其中鐵路發送旅客２﹒１０億人次，下降４７﹒３％；道路發送旅客１２﹒１１億人次，下
降 ５０﹒８％；水路發送旅客１６８９﹒１萬人次，下降５８﹒６％；民航發送旅客３８３９
萬人次，下降４７﹒５％。（ａｃ）
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