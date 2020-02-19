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19/02/2020 14:21

【華為風波】華為對美國會有權禁購產品判決感失望，將採法律行動

　　《經濟通通訊社１９日專訊》對於美國法院判決國會有權禁止聯邦機構從華為購買產品，華
為今日出聲明表示，對該判決感到失望，雖然理解國家安全至關重要，但認為美國政府採用
２０１９年度國防授權法對華為進行限制的方式，只能為其提供「虛假的安全感」，且侵犯了華
為的憲法權利。華為將考慮採取進一步法律行動。
　　美國德州一名聯邦法官周二（１８日）作裁決，拒絕華為公司對美國一項聯邦法提出的合憲
挑戰，美國國會有權通過《國防授權法案》採取措施，限制華為與美國聯邦機構進行交易。
（ｊｔ）

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