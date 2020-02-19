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19/02/2020 17:15

【新冠肺炎】中順潔柔：產能已陸續恢復，目前需求比較旺盛

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中順潔柔（深：００２５１１）近期在電話會議上表示，受疫
情影響，目前湖北孝感工廠和河北唐山工廠還未復工，其它生產基地已從本月９日、１０日陸續
開始生產，而且目前來看需求亦比較旺盛。不過因為疫情原因，物流反而對公司銷售有明顯影響
。而全年整體來看，疫情帶來的負面影響不大。
　　該公司在廣東雲浮基地開展醫用口罩的生產銷售，目前產能每日３５萬片，料後期會視乎需
求逐漸增加到每日２００萬片。（ｊｔ）

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