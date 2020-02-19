《經濟通通訊社１９日專訊》中順潔柔（深：００２５１１）近期在電話會議上表示，受疫
情影響，目前湖北孝感工廠和河北唐山工廠還未復工，其它生產基地已從本月９日、１０日陸續
開始生產，而且目前來看需求亦比較旺盛。不過因為疫情原因，物流反而對公司銷售有明顯影響
。而全年整體來看，疫情帶來的負面影響不大。
該公司在廣東雲浮基地開展醫用口罩的生產銷售，目前產能每日３５萬片，料後期會視乎需
求逐漸增加到每日２００萬片。（ｊｔ）
19/02/2020 17:15
【新冠肺炎】中順潔柔：產能已陸續恢復，目前需求比較旺盛
《經濟通通訊社１９日專訊》中順潔柔（深：００２５１１）近期在電話會議上表示，受疫
情影響，目前湖北孝感工廠和河北唐山工廠還未復工，其它生產基地已從本月９日、１０日陸續
開始生產，而且目前來看需求亦比較旺盛。不過因為疫情原因，物流反而對公司銷售有明顯影響
。而全年整體來看，疫情帶來的負面影響不大。
該公司在廣東雲浮基地開展醫用口罩的生產銷售，目前產能每日３５萬片，料後期會視乎需
求逐漸增加到每日２００萬片。（ｊｔ）
|生財有道19/02/2020
【匯控績後】大行普遍對匯控大型重組感正面，惟大摩看淡籲減持
|生財有道19/02/2020
【黃金避險】疫情刺激破千六美元 黃耀宗：金價被低估吼買ETF
|FOCUS19/02/2020
【FOCUS】港府全民派錢可期 星高官教路「想多兩步」
|生財有道19/02/2020
《開市Good Morning》曾永堅：中芯14元以下始上車
|中國故事19/02/2020
《京城近觀》早回京 早隔離
|中國故事19/02/2020
【新冠肺炎】全國累計確診病例逾7.4萬宗 死亡人數突破2千
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰