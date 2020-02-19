【政策解讀】標普：政策突變沖擊中國收費公路運營商流動性

《經濟通通訊社１９日專訊》標普認為，全國收費公路免收車輛通行費政策，可謂嚴厲且前

所未見，將令國內收費公路運營商面臨迫在眉睫的流動性緊縮。可能在未來幾周內對受評收費公

路運營商的流動性狀況進行復審。

標普全球評級信用分析師李春燕表示，鑒於收費公路業務立刻面臨零現金流入的狀況，運營

商在債務償付和滿足固定支出方面可能遇到困難，債務負擔重的公司尤其如此。盡管政府表示會

另行研究出台相關配套保障政策，但目前尚無具體細則，相關政策是否能為收費公路運營商提供

及時的支持也仍存變數。

在該機構評級的收費公路運營商中，考慮到甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司（甘肅公

航旅；ＢＢＢ╱穩定╱－－）短期內到期債務規模大，且高度依賴外部融資來償付債務，預計該

公司將面臨顯著的流動性風險。



＊運營商需舉借額外債務，財務槓桿或變差＊



標普預計，上市收費公路公司深圳高速（００５４８）（深：６００５４８）（ＢＢＢ╱穩

定╱－－）和越秀交通（１０５２）（ＢＢＢ－╱穩定╱－－）依靠自身的財務靈活性，將能夠

管理其流動性風險並維持合理的融資成本。這兩家公司的短期債務規模低於甘肅公航旅，而現金

流強於甘肅公航旅。

報告指出，政府可能敦促銀行提供貸款展期和延後支付利息等支持措施，但到期債券和非標

借貸則很難展期。收費公路業務零現金收入將導致運營商手頭現金很快耗盡。即使運營商降低維

護開支及新公路的投資與收購支出，但仍面臨固定支出。為抵消通行費收入下降的影響，運營商

還需舉借額外債務，因此財務槓桿或將變差。（ｗｌ）



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