  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/02/2020 09:16

【政策解讀】標普：政策突變沖擊中國收費公路運營商流動性

　　《經濟通通訊社１９日專訊》標普認為，全國收費公路免收車輛通行費政策，可謂嚴厲且前
所未見，將令國內收費公路運營商面臨迫在眉睫的流動性緊縮。可能在未來幾周內對受評收費公
路運營商的流動性狀況進行復審。
　　標普全球評級信用分析師李春燕表示，鑒於收費公路業務立刻面臨零現金流入的狀況，運營
商在債務償付和滿足固定支出方面可能遇到困難，債務負擔重的公司尤其如此。盡管政府表示會
另行研究出台相關配套保障政策，但目前尚無具體細則，相關政策是否能為收費公路運營商提供
及時的支持也仍存變數。
　　在該機構評級的收費公路運營商中，考慮到甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司（甘肅公
航旅；ＢＢＢ╱穩定╱－－）短期內到期債務規模大，且高度依賴外部融資來償付債務，預計該
公司將面臨顯著的流動性風險。

＊運營商需舉借額外債務，財務槓桿或變差＊

　　標普預計，上市收費公路公司深圳高速（００５４８）（深：６００５４８）（ＢＢＢ╱穩
定╱－－）和越秀交通（１０５２）（ＢＢＢ－╱穩定╱－－）依靠自身的財務靈活性，將能夠
管理其流動性風險並維持合理的融資成本。這兩家公司的短期債務規模低於甘肅公航旅，而現金
流強於甘肅公航旅。
　　報告指出，政府可能敦促銀行提供貸款展期和延後支付利息等支持措施，但到期債券和非標
借貸則很難展期。收費公路業務零現金收入將導致運營商手頭現金很快耗盡。即使運營商降低維
護開支及新公路的投資與收購支出，但仍面臨固定支出。為抵消通行費收入下降的影響，運營商
還需舉借額外債務，因此財務槓桿或將變差。（ｗｌ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態19/02/2020
東京都新增3宗 「可能正在東京傳播」
生財有道18/02/2020
產能大致恢復 三一國際受累影響微
生財有道18/02/2020
【大象放榜】匯控業績遜預期，全球裁逾3萬員工，削支45億美元
生財有道18/02/2020
部署疫後重生 選消費龍頭安踏
剖析天下18/02/2020
本港經濟 屋漏偏逢連夜雨
剖析天下18/02/2020
默克爾失接班人 歐盟現右傾危機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金