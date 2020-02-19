【政策解讀】中金：料階段性減免保費可為企業減負６－７千億元

《經濟通通訊社１９日專訊》中金公司發佈報告稱，當前政策階段性減免了養老等三險、延

緩了公積金，相當於人工成本階段性降為員工工資１﹒０９倍。對比「非典」，這次力度更大也

更為及時。該行估計，階段性減免企業社保費可為企業減負約６０００－７０００億元人民幣。

最新國務院常務會議，決定階段性減免企業社保費和實施企業緩繳住房公積金政策。會議強

調，當前統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，一項逼切任務是穩就業，而穩就業必須穩企業

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