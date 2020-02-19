【華為風波】美國法院：國會有權限制華為與聯邦機構進行業務往來

《經濟通通訊社１９日專訊》美國德州一名聯邦法官周二（１８日）作裁決，拒絕華為公司

對美國一項聯邦法提出的合憲挑戰，美國國會有權通過《國防授權法案》採取措施，限制華為與

美國聯邦機構進行交易。

華為去年３月向美國法院提呈請，指出美《國防授權法案》限制華為產品進入美國市場是「

違憲」，並稱美國國會一直沒有提供任何證據，來支持限制華為產品的做法。

另一家中國電訊設備生產商中興通訊（００７６３）（深：００００６３）也在受限範圍內

。（ｅｙ）

