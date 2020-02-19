《經濟通通訊社１９日專訊》美國德州一名聯邦法官周二（１８日）作裁決，拒絕華為公司
對美國一項聯邦法提出的合憲挑戰，美國國會有權通過《國防授權法案》採取措施，限制華為與
美國聯邦機構進行交易。
華為去年３月向美國法院提呈請，指出美《國防授權法案》限制華為產品進入美國市場是「
違憲」，並稱美國國會一直沒有提供任何證據，來支持限制華為產品的做法。
另一家中國電訊設備生產商中興通訊（００７６３）（深：００００６３）也在受限範圍內
。（ｅｙ）
19/02/2020 09:07
【華為風波】美國法院：國會有權限制華為與聯邦機構進行業務往來
《經濟通通訊社１９日專訊》美國德州一名聯邦法官周二（１８日）作裁決，拒絕華為公司
對美國一項聯邦法提出的合憲挑戰，美國國會有權通過《國防授權法案》採取措施，限制華為與
美國聯邦機構進行交易。
華為去年３月向美國法院提呈請，指出美《國防授權法案》限制華為產品進入美國市場是「
違憲」，並稱美國國會一直沒有提供任何證據，來支持限制華為產品的做法。
另一家中國電訊設備生產商中興通訊（００７６３）（深：００００６３）也在受限範圍內
。（ｅｙ）
|國際動態19/02/2020
東京都新增3宗 「可能正在東京傳播」
|生財有道18/02/2020
產能大致恢復 三一國際受累影響微
|生財有道18/02/2020
【大象放榜】匯控業績遜預期，全球裁逾3萬員工，削支45億美元
|生財有道18/02/2020
部署疫後重生 選消費龍頭安踏
|剖析天下18/02/2020
本港經濟 屋漏偏逢連夜雨
|剖析天下18/02/2020
默克爾失接班人 歐盟現右傾危機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰