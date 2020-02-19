《經濟通通訊社１９日專訊》湖北省人民政府正式印發《關於做好疫情防控物資擴產、轉產
、新建「三個一批」工作實施方案》。《方案》提出，圍繞切實保障疫情防控急需，推動有資質
有能力的重點企業技改擴能，開足馬力擴產一批；挖掘省內紡織、機械等產業潛力，發揮湖北省
出口加工規模優勢，通過產品結構調整、配套代工等方式有效轉化為可用產能，加大支持轉產一
批；推進生產醫用防護物資工藝相近或具有配套條件的企業項目建設，創造條件新建一批，努力
快速穩固和擴大急需醫用物資產能。（ｗｌ）
19/02/2020 13:30
【抗疫維穩】湖北：支持重點企業擴產轉產新建，擴大醫用物資產能
《經濟通通訊社１９日專訊》湖北省人民政府正式印發《關於做好疫情防控物資擴產、轉產
、新建「三個一批」工作實施方案》。《方案》提出，圍繞切實保障疫情防控急需，推動有資質
有能力的重點企業技改擴能，開足馬力擴產一批；挖掘省內紡織、機械等產業潛力，發揮湖北省
出口加工規模優勢，通過產品結構調整、配套代工等方式有效轉化為可用產能，加大支持轉產一
批；推進生產醫用防護物資工藝相近或具有配套條件的企業項目建設，創造條件新建一批，努力
快速穩固和擴大急需醫用物資產能。（ｗｌ）
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