【ＦＯＣＵＳ】港府全民派錢可期，星高官教路「想多兩步」

【ＦＯＣＵＳ】港府２８０億「防疫抗疫基金」將於周五（２１日）搶閘闖關立法會財委會

之際，最新失業率惡化至３﹒４％的三年新高；下周三（２６日）揭盅的財政預算案「全民派錢

」預期再推升。

「有錢入袋」固然皆大歡喜，但想深一層，此舉能否解決市民最逼切的口罩荒，乃至扭轉人

心虛怯？港人相信都心中有數。就在周二（１８日），近鄰新加坡祭出其逾２０年來

最大規模赤字預算案，值得一提的是，除了合計５６億坡元的援助市民及穩定經濟配套措施之外

，還提出高達８３億坡元的的推動未來轉型及發展策略。見賢思齊，港府於政黨壓力下積極考慮

派錢派糖之餘，勿忘為港人福祉作長遠計。



＊政黨一面倒支持派錢，財爺據報「積極考慮」＊



港府「防疫抗疫基金」從最初設想的１００億，節節加碼至２８０億；疊加新冠肺炎本地確

診宗數突破６０例、最新失業率惡化至３﹒４％的三年新高，足見「完美風暴」威力驚人。疫情

嚴峻、經濟寒冬，再推升下周三（２６日）揭盅的財政預算案「全民派錢」預期，面對建制、泛

民一面倒支持；最新消息透露，財爺對此正「積極考慮」。

相比澳門年年派錢，香港上一次全民派錢需追溯至２０１１年的「六千蚊計劃」，逾

６００萬永久居民獲庫房派錢總計３７０億；而最近一次「準全民派錢」，則要數港府關愛基金

向逾３００萬港人派錢「四千蚊」，惟從市民申請到款項到手費時長逾大半年，惹來不少爭議。

面對慘過ＳＡＲＳ的「非常時期」，周日（１６日）剛預警「下個財年赤字或創紀錄最高」

的財爺，會否真的如多個政黨建議的那樣向每個１８歲以上香港永久居民派錢一萬蚊，下周三即

可揭盅。若派錢成真，市民固然皆大歡喜，但此舉能否解決眼下最逼切的口罩荒，乃至扭轉人心

虛怯？大家相信都心中有數。



＊星擬擲８３億坡元推轉型，嘲港只顧此刻＊



就在周二（１８日），近鄰新加坡祭出其逾２０年來最大規模赤字預算案，包括１６億坡元

的「關懷與援助配套」及４０億坡元的「經濟穩定與支援配套」。具體而言，向２１歲以上國民

一次性派發１００－３００坡元現金（數額視去年可納稅收入而定）；透過僱用補貼、加薪補貼

計劃協助員工保住飯碗、推公司稅回扣等協助企業應付現金周轉、為旅游、航空、零售、餐飲和

點對點交通服務五大受疫情重創的行業提供額外援助等。

值得一提的是，除了上述５６億坡元的配套措施，預算案並提出未來三年撥款８３億坡元，

推動新加坡未來轉型及發展策略，包括促進夥伴關係、深化企業能力、提升國人技能等。

回看ＳＡＲＳ時，時任總理李光耀即指，國家須為疫情持續六個月做準備；而新加坡貿易和

工業部長陳振聲近日於內部講話時更稱，政府需想多兩步，當復甦最終到來時，無論它是６個月

後還是９個月後，該如何定位我們的生意、經濟較其他更快走出困境？「香港，他們並沒有考慮

這個，因為（他們考慮的）僅限此刻和現在（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ，ｔｈｅｙ’ｒｅ

ｔｈｉｎｋｉｎｇ ａｂｏｕｔ ｏｎｌｙ ｈｅｒｅ ａｎｄ ｎｏｗ）。」

見賢思齊，港府於政黨壓力下積極考慮派錢派糖，挽救低殘的民望之餘，勿忘為港人福祉作

長遠謀劃。

