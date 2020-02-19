《投資智慧－鄧聲興》奧星生命科技（０６１１８）具防疫概念

《投資智慧》內地大量增建臨時醫院對付疫情，醫護用品短缺，口罩及防護衣等裝備的需求

急增。奧星生命科技（０６１１８）代理醫用級別防護裝備的業務料受惠，符合防疫概念股的投

資主題。另外，集團進一步拓展疫苗相關業務，隨著內地疫情的發展，國家鼓勵疫苗研發；加上

中國最新的「疫苗管理法」於去年底生效，內地法規和政策對藥品註冊與批准程序有更多延伸，

公司的藥品註冊及ＧＭＰ認證業務可望受惠。



奧星為醫藥行業中遊高端市場的領導者，特別是工藝系統及服務市場。公司業務亦涉及行業

多個領域，包括上游的醫藥設備製造；行業中游的製藥設備；下游的醫藥製造。集團是中國製藥

行業的一體化工程解決方案供應商，向中國的知名製藥企業及研究機構提供高端綜合產品及服務

、設立生產設施、建設潔淨環境方面提供工程解決方案，兩者對製藥生產最為關鍵重要。業務分

部包括流體與生物工藝系統；潔淨室、自動化控制與監控系統；粉體固體系統；ＧＭＰ合規性服

務；生命科學耗材；製藥設備代理及分銷。



２０１９年上半年，奧星總收入為４﹒７８億元，按年增長４５﹒５％。當中佔總營業額

４３％的流體與生物工藝系統業務，中期營業額增長７３％至２億元。整體毛利率由去年同期

２６﹒２％提升至２６﹒６％。期內，集團獲得２５項註冊專利（包括４項發明專利），另有

２５份專利申請正在進行。截至去年底，集團已取得逾２２１項註冊專利。集團持有專利有助於

下遊客戶的拓展。此外，集團獲得訂單及收入較去年同期顯著增長約３７﹒６％及４５﹒５％，

訂單表現理想。技術上，近日股價突破２５０天線５﹒３０元阻力後，開始有異動，有機會突破

去年７﹒４０元的高位。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

