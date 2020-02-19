《拆局麒想－林嘉麒》匯控停回購不是錯，重組ＲＷＡ有利可看好

《拆局麒想》匯控（００００５）公布業績後，股價（１９日半日收市）最低見過５６﹒２

元，兩日累計跌過５﹒４％，從股票表現反映了投資者的不滿。績前，大家關注點多，盈利表現

、股本回報（ＲＯＥ）、以致未來行政總裁繼任人、集團未來計劃等等。老實說，大家對業績應

不會有寄望，但求不要較預期太差，派息穩定便可，更談不上憧憬。



＊回購浪費金錢＊



股價大跌，筆者認為與業績無關。盈利較預期是失望，原因是商譽減值因素；息率維持高水

平；前任行政總裁范寧定下的目標Ｐｏｓｉｔｉｖｅ ｊａｗｓ（收入增長率高於支出增長率）

維持正數做到了，全年為３﹒１％；成本效益比率亦由過去兩年度６０％以上，下降至

５９﹒２％，亦成功控制成本。不過，數據等等也不及暫停回購令投資者失望，是股價下跌的主

因。



企業回購目的是體現企業的價值，也被譽為是托股價。的確，自２０１６年８月匯控公布回

購計劃２５億美元規模後，股價一周升６﹒１％，一個月後升１４﹒３％，及後股價再創高位，

回購有絕對幫助了股價。要留意，及後幾個年度也同樣做了回購，合共規模接近６０億美元，惟

股價表現只屬一般。事實上，匯控２０１６年８月的市帳率低至０﹒６倍，現時已回復至０﹒８

倍，繼續做回購只是浪費金錢，根本不值得。如果股價是由於回購暫停而下跌，理論上跌錯了。



績後點評，有大行評級「減持」，認為主要市場香港的收益率較低，未來將拖累整體收益率

，預料其有形股本回報率（ＲＯＴＥ）的執行進展將面對挑戰，而增長放緩及淨息差（ＮＩＭ）

的疲弱情況將在今、明兩年持續，或會拖累利潤。筆者認同，這正是匯控重組的重要所在。集團

在全年業績摘要第二頁以較大篇幅公布改善回報的最新方案。削減投放資本於表現欠佳的業務並

降低支出，精簡複雜架構，削減支出。其中最重要的是，２０２２年底前，削減風險加權資產

（ＲＷＡ）總值超過１０００億美元並再投資。



＊股本回報較低＊



一直以來，匯控被認為缺乏盈利動力，而原因正是股本回報較低。ＲＷＡ（風險加權資產，

Ｒｉｓｋ Ｗｅｉｇｈｔｅｄ Ａｓｓｅｔ）是指銀行按不同風險性質反映在資產負債表內的資

產。常說，風險與回報成正比，惟匯控並不是。部分資產風險高，卻得不到合理回報，不時見其

大規模減值便知，賺埋唔夠減，重組ＲＷＡ是必需的。市場早已預期此行動，而今次高達

１０００億美元的規模亦較預期大。有傳集團或會以接近零代價出售其法國零售銀行，成大事要

狠，期望集團會有更多大刀闊斧的重組行動。



儘管重組是三年計劃，投資者一個月也嫌長，惟大型企業重組成功機率較高，加上新一任行

政總裁未定，投資者亦可稍為憧憬。相信大家最關心的是可以撈底嗎？幾時撈底？會再跌嗎？可

否趁機吸納？面對環球經濟現況，股價仍有下跌空間。不過，現價（５７元）相等於每年７厘息

，三年超過２０厘，就算賺息蝕價，三年息當作未來價跌，市帳率也是０﹒６倍左右，現價是吸

引的。補充多句，４３元就是最吸引，相等於０﹒６倍市帳率。４３元至５７元的範圍內可放心

持貨三年。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

