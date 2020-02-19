《樓市亮話－湯文亮》疫市下，樓市不跌的三大原因

《樓市亮話》有報章訪問一位在２００３年沙士期間撈底買樓，但又已經移民去了台灣的香

港人，我唔需要睇訪問內容，就知道那人一定會話在新冠肺炎疫情下，樓市一定會大跌，雖然市

場上公認我是大淡友，但我認為今次疫情唔會令香港樓市大跌。不過，仍然要睇香港政府識唔識

做，如果政府以守財奴心態管理財政，樓市大跌亦不是沒有可能，所以，樓市是否會大跌，政府

的取態比疫情更加有影響力。



今次樓市不跌有三大理由，首先是樓市結構有所改變，我以婚姻制度來解釋，沙士期間是多

夫多妻制，一個業主可以合法擁有幾個單位，而一個單位又可以「確認人」形式合法地被幾個業

主擁有，這種多夫多妻制的婚姻制度是很脆弱，離婚的百分比很高。同樣情況，樓市以這個制度

存活，那些以「確認人」形式成交的物業，很容易會被取消交易，已經炒上去的樓價又會回復原

狀，外人看來，樓價會突然下跌１０－２０％，現在行一夫一妻制，普通人是很難買第２個單位

，結果是他們不會那麼容易放棄手上唯一的自住單位，沒有來自多夫多妻制的供應量，樓市要跌

都不是那麼容易。



其次是逆周期措施變疫周期措施。香港因逃犯條例事件出現社運已經超過８個月，我亦寫過

幾篇文章希望金管局放寬逆周期措施，但如泥牛入海，少少反應都沒有，今次由新冠肺炎產生疫

情可能逼使金管局將逆周期措施變疫周期措施，即是讓銀行放寬按揭客戶的物業按揭成數，令到

不少因為疫情而影響收入的老闆，或者一些打工仔業主，可以向銀行加按用以渡過難關，雖然金

管局還未放寬逆周期措施，但已經讓銀行容許按揭客戶還息不還本，雖然是小幫忙，但效果已經

不俗，倘若樓市繼續下跌，我認為金管局會容許銀行放寬按揭成數，將逆周期措施變成疫周期措

施。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

