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即市新聞

20/02/2020 14:58

《缸邊嫺談－黃惠嫺》海螺受惠穩增長政策加碼，帶動水泥需求向上

　　《缸邊嫺談》國內水泥供應經過五年的調整，供求已進入平衡的狀態。安徽海螺
（００９１４）的水泥產品廣泛應用於鐵路、公路、機場、水利工程等國家大型基礎設施建設項
目，以及城市房地產開發、水泥製品和農村市場等。從國家統計局的數據顯示。２０１９年全年
的固定資產投資（不含農戶）增長５﹒４％，較１－１１月份加快０﹒２個百分點。２０１９年
１２月，中國國家發改委共批覆基建相關項目６４００多個，較２０１８年全年提升
２４﹒２％。而２０１９年１２月份，發改委集中批覆了一批基建項目，涉及資金超過２７００
億元（人民幣．下同），較多集中在軌道交通、高鐵、機場等領域。
　　中國交通部在去年１２月底召開的２０２０年全國交通運輸工作會議提出，２０２０年的交
通運輸將完成鐵路投資８０００億元，公路水路投資１﹒８萬元，民航投資９００億元。從數據
上看，２０１９年第四季國內的房地產投資回升，水泥需求總體向上，加上水泥價格在環保加壓
、淘汰落後產能、推行錯峰生產的情況下上升，相信能有效提升對水泥的需求，帶動集團的收入
增長。
　
＊水泥供給面＊
　
　　根據國家統計局公布的資料顯示，２０１９年全年全國水泥產量２３﹒３億噸，同比增長
６﹒１％。而在「錯峰生產」、「環保限產」的多項限產措施下，２０１９年１２月全國的水泥
庫存水平已降至５０％以下，降至近８年的低位。
　　從水泥價格看，截至２０２０年１月３日，全國高標水泥平均價為４７１元╱噸，較去年同
期增長１﹒５１％；中國大部分地區的水泥升勢明顯，特別是華東地區，該區的４２﹒５水泥的
平均價格為５９８﹒４元╱噸，同比增長３﹒５３％，創１２年的高位。截至２月７日，全國水
泥高標平均價位４６４元╱噸，較１２月底跌１﹒４９％，但按年增長４﹒２２％，保持在歷史
同期的高位水平。
　　１月份水泥價格稍為回落主要受到春運開始，水泥需求減弱，加上疫情影響而延後開工的影
響，但隨著發改委、交通部等近期強調要求穩妥有序地推進復工復產；而中國人民銀行１月６日
全面降準放水，釋放長期資金８０００多億元，以及２月１１日財政部宣布，提前下達今年新增
地方債額度８４８０億元，加上去年底提前下達的專項債務１萬億元，合共有１﹒８５萬億元的
新增地方政府債務額度。２月１２日中央政治局於會議上提出，要加快推動建設一批重大項目，
下游基建的投入將會持續增加，相信踏入今年第二季度水泥需求會回復正常的水平。
　　按照中國會計準則，截至２０１９年９月３０日止９個月，集團收入同比增長４２﹒４％至
１１０７﹒５６億元，股東應佔溢利同增長１５﹒０％至２３８﹒１６億元；每股基本盈利同比
增長１５﹒０％至４﹒４９４１元。２０１９年９月３０日，集團持有貨幣資金為４４５﹒４９
億元，較２０１８年１２月３１日的３７６﹒１９億元增長１８﹒４％。現時水泥供求已趨平衡
，相信在穩增長基建固投加快投入下，水泥需求及價格可望維持向上的趨勢，預計可帶動集團的
收入繼續穩定地增長。投資者可考慮於５５港元附近的水平增持或吸納，目標價為６３﹒０５港
元。《工銀亞洲證券業務部分析員　黃惠嫺》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

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