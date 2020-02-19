【新冠肺炎】消息：本港第二宗死亡個案，隱瞞曾離港７０歲男不治

《經濟通通訊社１９日專訊》消息透露，本港新型肺炎再添一宗死亡個案，死者是一名７０

歲男子（第５５宗個案），有長期病患，獨居於石蘺二邨，因病情惡化，今晨離世。

據報，患者於２月１２日在家跌倒，被送往瑪嘉烈醫院急症室，入院時報稱已氣促及有痰超

過１０日，其後確診患上新型肺炎。他入院後需要接受插喉、注射強心針及使用腎臟替代治療。

患者入院時報稱自己不曾離港，但醫護人員與入境處核對紀錄，發現他在１月２２日或之前

，曾經即日往返落馬洲。（ｃｌ）

