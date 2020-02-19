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19/02/2020 16:33

【新冠肺炎】衛生防護中心：今天新增１宗確診個案，累計錄６３宗

　　《經濟通通訊社１９日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今天新增１宗新
型肺炎確診個案，累計確診個案為６３宗。她指第６３宗確診個案為８３歲女性，居住在屯門海
景花園１座，於２月１５日到屯門醫院骨科病房求診，其後醫生替她進行病毒測試，今天結果顯
示呈陽性反應，她並沒有外遊紀錄。
　　她指出，第６３宗確診個案是第６０宗確診個案病人母親，以及第５７確診個案的岳母，第
６３宗確診個案曾於１月２７號與女兒和女婿吃飯，而第６３宗確診個案的丈夫正在屯門醫院等
待測試結果。（ｂｎ）

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