【新冠肺炎】第二名離世確診者有長期病患，將轉介死因庭

《經濟通通訊社１９日專訊》醫管局總行政經理劉家獻表示，今早７時許，１名確診新型肺

炎病人離世，死者為第５５宗個案的７０歲男病人，有長期病患，如糖尿病和高血壓，住院期間

接受連續性靜脈血液過濾，該個案將轉介死因庭研究。

劉家獻指出，現時香港的病人主要採用３種防病毒藥物，局方亦有專家因應不同情況參考世

界不同地方的治療方法，亦表示新療法「瑞德西韋」有待臨床實證。

他表示，在現時的６３宗確診個案中，５５人仍留院治療，當中４人情況危殆，２人情況嚴

重，４９人情況穩定。（ｂｎ）

