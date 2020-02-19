  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/02/2020 16:48

【新冠肺炎】第二名離世確診者有長期病患，將轉介死因庭

　　《經濟通通訊社１９日專訊》醫管局總行政經理劉家獻表示，今早７時許，１名確診新型肺
炎病人離世，死者為第５５宗個案的７０歲男病人，有長期病患，如糖尿病和高血壓，住院期間
接受連續性靜脈血液過濾，該個案將轉介死因庭研究。
　　劉家獻指出，現時香港的病人主要採用３種防病毒藥物，局方亦有專家因應不同情況參考世
界不同地方的治療方法，亦表示新療法「瑞德西韋」有待臨床實證。
　　他表示，在現時的６３宗確診個案中，５５人仍留院治療，當中４人情況危殆，２人情況嚴
重，４９人情況穩定。（ｂｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道19/02/2020
【匯控績後】大行普遍對匯控大型重組感正面，惟大摩看淡籲減持
生財有道19/02/2020
【黃金避險】疫情刺激破千六美元 黃耀宗：金價被低估吼買ETF
FOCUS19/02/2020
【FOCUS】港府全民派錢可期 星高官教路「想多兩步」
生財有道19/02/2020
《開市Good Morning》曾永堅：中芯14元以下始上車
中國故事19/02/2020
《京城近觀》早回京 早隔離
中國故事19/02/2020
【新冠肺炎】全國累計確診病例逾7.4萬宗 死亡人數突破2千
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金