《經濟通通訊社１９日專訊》瑞斯康（０１６７９）公布，鑑於內地爆發冠狀病毒疫情，內
地多個省市實施出行及交通限制等，令部分行業正常營運大幅中斷，內地部分地方勞動力短缺及
物流網絡中斷。
該集團延遲全面恢復營運及生產。現時正為逐步恢復全面營運及生產作準備，惟視乎疫情進
一步發展情況及內地政府不時公布的相關政策而定，將繼續密切監察疫情發展情況及內地政府相
關政策，並確保盡快全面恢復營運及生產。（ｗｈ）
19/02/2020 07:53
【新冠肺炎】瑞斯康（１６７９）受疫情影響延遲全面恢復營運生產
《經濟通通訊社１９日專訊》瑞斯康（０１６７９）公布，鑑於內地爆發冠狀病毒疫情，內
地多個省市實施出行及交通限制等，令部分行業正常營運大幅中斷，內地部分地方勞動力短缺及
物流網絡中斷。
該集團延遲全面恢復營運及生產。現時正為逐步恢復全面營運及生產作準備，惟視乎疫情進
一步發展情況及內地政府不時公布的相關政策而定，將繼續密切監察疫情發展情況及內地政府相
關政策，並確保盡快全面恢復營運及生產。（ｗｈ）
|國際動態19/02/2020
東京都新增3宗 「可能正在東京傳播」
|生財有道18/02/2020
產能大致恢復 三一國際受累影響微
|生財有道18/02/2020
【大象放榜】匯控業績遜預期，全球裁逾3萬員工，削支45億美元
|生財有道18/02/2020
部署疫後重生 選消費龍頭安踏
|剖析天下18/02/2020
本港經濟 屋漏偏逢連夜雨
|剖析天下18/02/2020
默克爾失接班人 歐盟現右傾危機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰