【新冠肺炎】瑞斯康（１６７９）受疫情影響延遲全面恢復營運生產

《經濟通通訊社１９日專訊》瑞斯康（０１６７９）公布，鑑於內地爆發冠狀病毒疫情，內

地多個省市實施出行及交通限制等，令部分行業正常營運大幅中斷，內地部分地方勞動力短缺及

物流網絡中斷。

該集團延遲全面恢復營運及生產。現時正為逐步恢復全面營運及生產作準備，惟視乎疫情進

一步發展情況及內地政府不時公布的相關政策而定，將繼續密切監察疫情發展情況及內地政府相

關政策，並確保盡快全面恢復營運及生產。（ｗｈ）

