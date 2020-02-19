【企業盈喜】愛康醫療（０１７８９）料去年純利增逾８０％

《經濟通通訊社１９日專訊》愛康醫療（０１７８９）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利按年增長超過８０％，即約２﹒６１億元人民幣。

該集團指，去年度純利上升主因收入增逾５０％至９億元人民幣，受惠於開展的關節手術滲

透至更多內地醫院而帶來強勁市場需求及本身建立的品牌優勢，特別是內地公司技術及產品質量

不斷改良，產品取得外國品牌產品的若干市場份額，加上規模效應及採取有效成本控制措施的影

響。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

