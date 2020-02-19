【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３４﹒８億人幣，買建行工行沽中芯融創

《經濟通通訊社１９日專訊》有消息指美國擬對中國發起新一輪技術限制，港股昨日（１８

日）顯著回落，恆指低開１９３點，開市後跌幅曾縮至１８８點，見２７７７１點全日高，其後

Ａ股一度向下，恆指沽壓增加，上午最多挫４０５點。重磅股匯控（００００５）中午公布業績

，午後股價進一步向下，拖累港股跌穿多個低位，失守２５０天線，並下試２０天線，最多插

４６３點，低見２７４９６，收市跌４２９點或１﹒５４％，報２７５３０點。

按額度計算，北水全日淨流入３４﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行

（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中國銀行（０３９８８）；淨賣出最多的依次是中

芯國際（００９８１）、融創中國（０１９１８）、贛鋒鋰業（０１７７２）。

主板成交１０１３﹒８６億元，較上日多６％。其中港股通成交２０４﹒５億元，佔總成交

２０。２％。



＊內銀股捱沽，北水繼續掃＊



銀保監公布，去年商業銀行累計實現淨利潤２萬億元（人民幣．下同），平均資本利潤率為

１０﹒９６％，商業銀行平均資產利潤率為０﹒８７％，較上季末下降０﹒１０個百分點。商業

銀行不良貸款率１﹒８６％，與上季末持平。

北水繼續掃內銀股，建行、工行及中行，淨買入分別為９﹒７８億元、３﹒３８億元及

３﹒２０億元，股價分別收跌１﹒０７％報６﹒４７元；跌１﹒０８％報５﹒５１元，以及跌

０﹒９３％報３﹒２０元。

據外電報道指，華府考慮對中國實行新貿易限制，限制中國企業獲晶片技術，中芯國際遭北

水拋棄，淨沽出３﹒２６億元。中芯挫５﹒９５％，收報１５﹒１８元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ９．７８

工商銀行（０１３９８） ３．３８

中國銀行（０３９８８） ３．２０

舜宇光學（０２３８２） ２．２０

農業銀行（０１２８８） １．７９

中興通訊（００７６３） １．７８



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －３．２６

融創中國 （０１９１８） －３．００

贛鋒鋰業 （０１７７２） －０．６１

新東方在綫（０１７９７） －０．１５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

