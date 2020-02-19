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19/02/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３４﹒８億人幣，買建行工行沽中芯融創

　　《經濟通通訊社１９日專訊》有消息指美國擬對中國發起新一輪技術限制，港股昨日（１８
日）顯著回落，恆指低開１９３點，開市後跌幅曾縮至１８８點，見２７７７１點全日高，其後
Ａ股一度向下，恆指沽壓增加，上午最多挫４０５點。重磅股匯控（００００５）中午公布業績
，午後股價進一步向下，拖累港股跌穿多個低位，失守２５０天線，並下試２０天線，最多插
４６３點，低見２７４９６，收市跌４２９點或１﹒５４％，報２７５３０點。
　　按額度計算，北水全日淨流入３４﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行
（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中國銀行（０３９８８）；淨賣出最多的依次是中
芯國際（００９８１）、融創中國（０１９１８）、贛鋒鋰業（０１７７２）。
　　主板成交１０１３﹒８６億元，較上日多６％。其中港股通成交２０４﹒５億元，佔總成交
２０。２％。

＊內銀股捱沽，北水繼續掃＊

　　銀保監公布，去年商業銀行累計實現淨利潤２萬億元（人民幣．下同），平均資本利潤率為
１０﹒９６％，商業銀行平均資產利潤率為０﹒８７％，較上季末下降０﹒１０個百分點。商業
銀行不良貸款率１﹒８６％，與上季末持平。
　　北水繼續掃內銀股，建行、工行及中行，淨買入分別為９﹒７８億元、３﹒３８億元及
３﹒２０億元，股價分別收跌１﹒０７％報６﹒４７元；跌１﹒０８％報５﹒５１元，以及跌
０﹒９３％報３﹒２０元。
　　據外電報道指，華府考慮對中國實行新貿易限制，限制中國企業獲晶片技術，中芯國際遭北
水拋棄，淨沽出３﹒２６億元。中芯挫５﹒９５％，收報１５﹒１８元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　９．７８　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　３．３８　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　３．２０　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　　２．２０　
　　農業銀行（０１２８８）　　　　　　１．７９　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　　１．７８　　
　
　　淨沽出最多港股：
　　中芯國際　（００９８１）　　　　－３．２６　
　　融創中國　（０１９１８）　　　　－３．００　
　　贛鋒鋰業　（０１７７２）　　　　－０．６１　
　　新東方在綫（０１７９７）　　　　－０．１５　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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