【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３４﹒８億人幣，買建行工行沽中芯融創

《經濟通通訊社１９日專訊》有消息指美國擬對中國發起新一輪技術限制，港股昨日（１８
日）顯著回落，恆指低開１９３點，開市後跌幅曾縮至１８８點，見２７７７１點全日高，其後
Ａ股一度向下，恆指沽壓增加，上午最多挫４０５點。重磅股匯控（００００５）中午公布業績
，午後股價進一步向下，拖累港股跌穿多個低位，失守２５０天線，並下試２０天線，最多插
４６３點，低見２７４９６，收市跌４２９點或１﹒５４％，報２７５３０點。
按額度計算，北水全日淨流入３４﹒８億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行
（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中國銀行（０３９８８）；淨賣出最多的依次是中
芯國際（００９８１）、融創中國（０１９１８）、贛鋒鋰業（０１７７２）。
主板成交１０１３﹒８６億元，較上日多６％。其中港股通成交２０４﹒５億元，佔總成交
２０。２％。
＊內銀股捱沽，北水繼續掃＊
銀保監公布，去年商業銀行累計實現淨利潤２萬億元（人民幣．下同），平均資本利潤率為
１０﹒９６％，商業銀行平均資產利潤率為０﹒８７％，較上季末下降０﹒１０個百分點。商業
銀行不良貸款率１﹒８６％，與上季末持平。
北水繼續掃內銀股，建行、工行及中行，淨買入分別為９﹒７８億元、３﹒３８億元及
３﹒２０億元，股價分別收跌１﹒０７％報６﹒４７元；跌１﹒０８％報５﹒５１元，以及跌
０﹒９３％報３﹒２０元。
據外電報道指，華府考慮對中國實行新貿易限制，限制中國企業獲晶片技術，中芯國際遭北
水拋棄，淨沽出３﹒２６億元。中芯挫５﹒９５％，收報１５﹒１８元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） ９．７８
工商銀行（０１３９８） ３．３８
中國銀行（０３９８８） ３．２０
舜宇光學（０２３８２） ２．２０
農業銀行（０１２８８） １．７９
中興通訊（００７６３） １．７８
淨沽出最多港股：
中芯國際 （００９８１） －３．２６
融創中國 （０１９１８） －３．００
贛鋒鋰業 （０１７７２） －０．６１
新東方在綫（０１７９７） －０．１５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃａ）