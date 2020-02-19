《日入而息》東亞去年盈利倒退五成，澳門逾７成賭場明日重開

《今天重點》﹡東亞銀行（０００２３）去年盈利跌五成至３２﹒６億元，派息３５仙；去

年中國業務淨虧損３５﹒５億元；東亞去年淨利息收入升近１２％，減值損

失大增３﹒６倍；東亞去年金融資產減值損失支銷淨額７２﹒５３億，升

５﹒１倍；東亞銀行料今年本港貸款在疫情影響下錄單位數增長，現無計劃

裁員；疫情對內地及香港業務影響可控，料不良貸款率將改善；李國寶稱去

年不良貸款比率上升，將積極地管理問題貸款組合

澳門２９間娛樂場明日重開，賭枱數量不足原有之三成；澳門連續１５天無

新增確診病例，政府調整防疫措施

﹡衛生防護中心表示今天新增１宗確診個案，累計錄６３宗；第二名離世確診

者有長期病患，將轉介死因庭；張竹君稱今日新增兩名初步確診個案，屬本

地傳染個案

﹡鑽石公主號增至５０港人確診，健康者最快今日落船；「鑽石公主號」郵輪

上港人預計今晚９時落船；林鄭親自去信鑽石公主號上港人，解釋隔離檢疫

安排；最少廿港人獲准離開鑽石公主號，政府部署第三架包機；鑽石公主號

首架包機日本時間凌晨１：４５起飛



《即日市況》﹡中移動內銀撐市，港股升１２５點報２７６５５重上十天線，成交縮



《深滬股市》﹡三千關前遇阻滬綜指收跌０﹒３２％，兩市成交破萬億



《美元匯價》﹡美匯短線或需整固，後市仍有上升空間；歐元最新報１﹒０７９４╱９６，

日圓最新報１１０﹒３８╱４０



《公司業績》﹡東亞銀行（０００２３）去年盈利跌五成至３２﹒６億元，派息３５仙；去

年中國業務淨虧損３５﹒５億元；東亞去年淨利息收入升近１２％，減值損

失大增３﹒６倍；東亞去年金融資產減值損失支銷淨額７２﹒５３億，升

５﹒１倍

﹡魯証期貨（０１４６１）料去年純利跌７５％



《公司資訊》﹡東亞銀行（０００２３）料今年本港貸款在疫情影響下錄單位數增長，現無

計劃裁員；疫情對內地及香港業務影響可控，料不良貸款率將改善；李國寶

稱去年不良貸款比率上升，將積極地管理問題貸款組合

﹡Ｃｈａｎｅｌ及普拉達（０１９１３）推遲５月亞洲時裝展

﹡ＥＳＲ（０１８２１）擬發行坡元計價固定利率票據，為借款再融資

﹡小米（０１８１０）智能口罩在美國成功申請專利

﹡仁天科技（００８８５）今早短暫停止股份買賣

﹡信利國際（００７３２）收到法院通知稱專利侵權的訴訟已被駁回

﹡美的置業（０３９９０）附屬獲中證監批發債券，首期發１４億元人民幣

﹡香港寬頻任命許先耀為數碼轉型總裁

﹡麥迪森（０８０５７）附屬向獨立方售可交換債券，涉資６７００萬元

﹡樂透互娛（０８１９８）第三間大數據中心５月營運

﹡據報匯控（００００５）接近零代價出售法國零售銀行

﹡澳至尊（０２０３１）折讓近７％發行股份，淨籌４６８萬元

﹡澳能建設（０１１８３）合資公司將獲澳門項目主承包商主要分包工程

﹡聯旺集團（０８２１７）計劃進行股份四合一股本重組為籌資

﹡永勝醫療（０１６１２）呼吸濕化治療儀已獲中國藥監局發出註冊證

﹡力世紀（００８６０）與電子元件製造商合作開發電動汽車部件

﹡中國神華（０１０８８）１月煤產量升１４％，煤炭銷量升４﹒２％

﹡中國派對文化（０１５３２）內地工廠已逐漸恢復生產，料疫情影響中期業

績

﹡艾伯科技（０２７０８）旗下公司與東京上市公司成立合營公司發展５Ｇ業

務

﹡富臨（０１４４３）旗下約２０間餐館短暫休業，目前沒有裁員計劃

﹡冠中地產（００１９３）佛山財神酒店已停業，將解僱九成酒店員工



《國企紅籌》﹡中航科工（０２３５７）斥４９３９萬元人民幣購無人機公司逾兩成股權

﹡遠東宏信（０３３６０）發行３億美元票據，票息３﹒３７５％

﹡人保（０１３３９）１月總保費收入跌３﹒６％至９１８﹒５７億元人民幣

﹡中國財險（０２３２８）１月原保險保費收入按年跌３％

﹡中鐵建（０１１８６）附屬中標安慶高鐵新區項目，涉近４１億元人民幣



《神州民企》﹡旭輝控股（００８８４）簽訂半年期２億美元定期貸款融資

﹡暢捷通（０１５８８）推出雲服務業務產品「智＋」



《中國要聞》﹡鐵建重工據報第四季完成上市，擬募資最多７０億元人民幣

﹡恆大網上房屋認購已達６﹒８萬套，料月底達１５萬套

﹡蘇州樓市新政表示取消封頂銷售和現房銷售限制

﹡今年首批稀土礦鎢礦開採總量控制指標下達

﹡民航局召開深化民航改革小組會議，強調堅持目標導向

﹡機構料今年中國銅進口和鋁消費將連續第二年下滑

﹡中金國瑞私募捲款潛逃，警查扣資產檢方下令拘實控人

﹡北京出讓三地塊，綠城逾８０億元包攬兩地

﹡商業銀行擬備戰利率期權等，衍生品市場或有望擴容

﹡人行基本收回春節後短期流動性，今日停逆回購零回籠

﹡北大方正破產重整若被受理，人行工作組將成為管理人

﹡美國法院表示國會有權限制華為與聯邦機構進行業務往來

﹡華為指美國放生匯控換取配合調查；華為對美國會有權禁購產品判決感失望

，將採法律行動

﹡美國對新華社等中國國營傳媒實施新規，上報僱員名單

﹡美對中國５家媒體實施限制新規，外交部表示不可接受

﹡支付寶表示春節後基金申購交易日均增長４００％，穩健理財受捧

﹡上海表示企業希望房東減免租金可以理解，研究支持政策

﹡上清所表示將推出掛勾ＬＰＲ衍生品集中清算服務

﹡工行助力復工復產，小微企信用貸款額度升至１０００萬元

﹡工信部表示支持互聯網交通、物流等企業率先復工復產

﹡中儲糧倉門開表示過去兩周中央儲備糧成交近２００萬噸

﹡外交部表示疫情沒有影響外企在中國投資經營決心和信心

﹡武漢大型商超不再對個人開放，居民生活物資統一採購

﹡浙江多城市包機、包車免費接工人返崗

﹡國聯證券子公司推５隻防疫債獲批，發行規模８５億元

﹡湖北表示支持重點企業擴產轉產新建，擴大醫用物資產能

﹡傳中國擬向部分航企注資過百億，鼓勵行內併購重組

﹡耿爽稱華爾街日報涉種族歧視，吊銷三駐京記者資格

﹡寧德時代表示目前和特斯拉的合作仍在意向性協議階段

﹡人社部表示已向１１萬戶企業發放穩崗返還３４億元；近期助２６００家企

業解決缺工１０﹒３萬人

﹡青海省投兌付方案低空通過，債權人最多蝕逾六成本金

﹡農業部表示啟動天然橡膠生產保護區精準支持政策研究

﹡外匯局表示修訂個人本外幣兌換特許業務試點管理辦法

﹡據報中國將不會派員參加Ｇ２０財長及央行總裁會議

﹡農發行首發３０億元支持企業復工復產主題債券

﹡中順潔柔表示產能已陸續恢復，目前需求比較旺盛



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒９％，報１１７５８﹒８４點



《其他消息》﹡市建局深水埗東京街項目共接獲３７份意向書

﹡高力表示樓市或進入與沙士相若周期，上半年弱勢持續

﹡會否撤辣？陳帆稱有需要時會採取適當行動

﹡稅務學會表示港府儲備充足，短期赤字預算影響不大

﹡經民聯冀政府向企業提供全額擔保借貸及全民派錢

﹡深股通額度全日用近３０億元；滬股通額度全日用３４﹒３億元，陸股通淨

流入逾３７億

﹡港航今日起向１７０名員工發解僱信，料裁４００人



《新冠肺炎》﹡全國累計確診病例逾７﹒４萬宗，死亡人數突破２０００

﹡上海首次全日無新增新冠肺炎確診病例

﹡今年春運僅發送旅客１４﹒８億人次，按年挫５０％；春運４０天全國鐵路

發送旅客同比下降４８﹒３％

﹡衛生防護中心表示今天新增１宗確診個案，累計錄６３宗；第二名離世確診

者有長期病患，將轉介死因庭；張竹君稱今日新增兩名初步確診個案，屬本

地傳染個案

﹡武漢１６所高校作儲備隔離點，提供１﹒５萬個備用房

﹡聯合國官員表示世衛未訪武漢，因武漢正承受巨大負荷

﹡發改委表示廣東江蘇等經濟大省工業企業復工率超５０％

﹡華為開發者大會２０２０延期至３月２７至２８日

﹡衛健委發新冠肺炎診療方案第六版，明確１０天療程

﹡台灣暫停４月底前所有港澳旅行團

﹡田北辰稱政府已訂５０００條電子手環研可行性

﹡冰雪集團（０８４２９）料全年營運業績受疫情影響

﹡貝森金融８０５０萬元人民幣蝕讓附屬體育保險公司

﹡美聯調查指六成市民移民意欲增，醫療成首要考慮因素

﹡香奈兒北京時裝騷延期，普拉達取消日本時裝騷

﹡問上市匯報卻答口罩供應，議員不滿劉怡翔答非所問

﹡張建宗稱防疫基金２１個項目或增加建議，冀今日公布；將安排滯留湖北港

人分批回港

﹡陳肇始稱已有４名確診個案出院，臨床治理用藥有效

﹡鄭泳舜稱鑽石公主號上港人約一半已完成檢測

﹡澳門澄清博企擺放密集床鋪屬舊片段，已敦促全面防疫；澳門２９間娛樂場

明日重開，賭枱數量不足原有之三成；澳門連續１５天無新增確診病例，政

府調整防疫措施

﹡鑽石公主號增至５０港人確診，健康者最快今日落船；「鑽石公主號」郵輪

上港人預計今晚９時落船；林鄭親自去信鑽石公主號上港人，解釋隔離檢疫

安排；最少廿港人獲准離開鑽石公主號，政府部署第三架包機；鑽石公主號

首架包機日本時間凌晨１：４５起飛

﹡日本城今日５分店派籌發售口罩，每人限購一盒

﹡利嘉閣擬縮減一成分行，料關２０間舖以降成本

﹡李嘉誠基金表示首批送給香港醫護Ｎ９５口罩已到港

﹡美高梅中國（０２２８２）向澳門政府捐贈５０萬個口罩

﹡外交部表示美將向中國和其他國家提供１億美元防疫援助

﹡資科辦兩部監察強制家居檢疫人士的手提電話懷疑失竊

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