《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９３４８．０３ 升１１５．８４點╱０．４０％
標普５００ ３３８６．１５ 升 １５．８６點╱０．４７％
納斯達克 ９８１７．１８ 升 ８４．４４點╱０．８７％
倫敦富時１００ ７４５７．０２ 升 ７５．０１點╱１．０２％
法蘭克福ＤＡＸ １３７８９．００ 升１０７．８１點╱０．７９％
巴黎ＣＡＣ４０ ６１１１．２４ 升 ５４．４２點╱０．９０％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．２３，歐元兌美元１．０８０８
20/02/2020 07:46
《日出而作》道指止三連跌、標指納指破頂，中國傳接管海航
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９３４８．０３ 升１１５．８４點╱０．４０％
標普５００ ３３８６．１５ 升 １５．８６點╱０．４７％
納斯達克 ９８１７．１８ 升 ８４．４４點╱０．８７％
倫敦富時１００ ７４５７．０２ 升 ７５．０１點╱１．０２％
法蘭克福ＤＡＸ １３７８９．００ 升１０７．８１點╱０．７９％
巴黎ＣＡＣ４０ ６１１１．２４ 升 ５４．４２點╱０．９０％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．２３，歐元兌美元１．０８０８
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《京城近觀》早回京 早隔離
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