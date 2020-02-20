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20/02/2020 07:46

《日出而作》道指止三連跌、標指納指破頂，中國傳接管海航

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２９３４８．０３　升１１５．８４點╱０．４０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３３８６．１５　升　１５．８６點╱０．４７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９８１７．１８　升　８４．４４點╱０．８７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７４５７．０２　升　７５．０１點╱１．０２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３７８９．００　升１０７．８１點╱０．７９％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６１１１．２４　升　５４．４２點╱０．９０％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．２３，歐元兌美元１．０８０８

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