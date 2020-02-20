《國金與投資－曾廣標》特朗普突然變成「親中派」！

《國金與投資》中國爆發新型冠狀病毒之後，習近平與特朗普曾迅速通了電話，兩人均表達

友好之情，似乎中美可合作抗疫避免無謂的爭吵，然而，事態的發展未盡人意，在抗疫方面，中

方願接受外國的支援，但美方沒有及早提供救援物資，而美方則埋怨他們的疫控專家團不能即時

到中國參加調研。



＊疫症謠言爆發口水戰＊



與此同時，反美和反中的人士都傳出一些針對性的謠言，反美人士指病毒是美國暗中發動的

生化戰，而反中人士則指是中國研製生化武器失誤，兩陣透過互聯網進行「很無謂」的口水戰，

懶理世界衛生組織早已闢謠謂病毒絕無可能是人工合成。



與此同時，美國採取封關策略，嚴格限制來自中國大陸的人士進入美國，這對美國防控疫情

可能有正面作用，但卻封了中美交往的大門，於是，中美第二階段貿易談判也不知何時才可以舉

行。



＊美兩黨議員合作妖魔化中國＊



另外，當中國忙於救災之際，美國官員和議員繼續妖魔化中國，例如國防部長埃斯珀在歐洲

公開散播中國軍事威脅論，而身為民主黨元老的眾議院議長佩洛西也在歐洲警告各國勿使用華為

的５Ｇ技術，似乎共和民主兩黨都在針對中國而大合唱，以討好現時美國主流精英的反中傾向。



與此同時，美國傳媒傳出眾多不利於中美合作的消息，有謂中美供應鏈遲早要脫勾，有謂美

國將禁止波音公司賣先進引擎給中國自行研發的民航機使用，也有謂向美國買零部件的各國企業

，均不得賣晶片給華為。種種打壓中國的言論和傳聞，自必引來中國官民的極度不滿。



＊特朗普當頭捧喝：勿礙貿易＊



就在這個時候，特朗普卻突然來一個當頭捧喝。他在香港時間周三凌晨時份發表了一篇推文

，由於篇輻較長，他要分三個段落發表，內容是要捍衛中美之間的貿易往還。首先，讓我們看看

特朗普推文的中譯全文：



「就外國購買我們的產品而言，包括經常使用國家安全作為借口，但美國不能也將不會成為

難以交易的一方，從而令我們的公司將被逼撤離市場和喪失競爭力。」「我們想賣產品和貨物給

中國及其他國家，這就是貿易的原意，我們不想令到別人無法與我們做生意，這將意味著訂單將

轉到其他地方。」



「例如，我想賣我們的飛機引擎給中國，這正是全世界最好的。我看到一些規則正在流傳著

，包括國會正在考慮的那些規則，而這些規則是荒謬的。我想使到與美國做生意變得更容易，而

不是更困難，在我的政府內，每個人都正在接受這樣的指令，無一例外…。」



＊與華割席必禍及美經濟和股市＊



這是一向主張美國優先和單邊主義的特朗普一次難得的另類表態，反映出他認識到與中國割

席的言論和行為在大選年對美國經濟和股市都是極為危險的舉動，而這對他爭取連任很不利，因

此，他必須公開表明立場，指出一些傳聞根本不會被他接納，即是不會落實。



疫症既打擊中國經濟，對美國相關的公司也不是好事，美國第一季的經濟增長也會拖慢，跨

國企業的盈利會受壓，而經濟處境一向是選民最關心的事情，當民主黨領導層大聲疾呼要全面封

殺華為之時，表面上是配合特朗普行政當局的政策，但事實上是想火上加油，加劇中美衝突令美

國經濟受損。



＊若禁賣引擎晶片，美企必受重創＊



特朗普看到所謂「國家安全」被濫用所帶來的危險性，例如，中國在買先進引擎時，定必優

先考慮美國波音公司，但若美方禁售，則中國還可轉向歐洲空巴公司買貨，這等於美國自己放棄

生意，當全球空運業受疫情的嚴重打擊之際，美國若禁波音賣引擎，中國有理由不買波音飛機了

，這等於把波音公司趕入絕路。



此外，美國的晶片也不是全球獨一無二，若別國企業也不准賣晶片給華為，這正好墮入佩洛

西的圈套，令到一些企業寧願減少用美國的零部件，到頭來，美國相關企業便會大受打擊，股價

亦會下跌，使股市帶來「負財富效應」，令到股民對特朗普的執政不滿。



＊與佩洛西及白宮強硬派，劃清界線＊



於是，不願上當的特朗普便要與佩洛西劃清界線，同時要求白宮高官們收歛他們的反中情緒

。



特朗普一向只講利益，立場隨時可改變，大選之後他會怎樣要另作別論，但在大選年，當佩

洛西也突然也公開站出來全力支持封殺華為的時候，他絕對不會上當！《資深評論員 曾廣標》

