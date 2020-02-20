《行內行外－梁崇讓》疫情下中美兩國繼續角力

《行內行外》Ｃｏｖｉｄ－１９新型冠狀病毒蔓延全球，正當中國全力抗疫，世衛組織也呼

籲各國共同合力對付世紀疫情，美國卻自有盤算其針對中國的政策，有報道指美國在疫情上對中

國沒施真正的援手，更是第一個國家高調宣布撤僑，並禁止過去十四天到過中國的外國人入境美

國，顯而易見想率先抵制各國的資金和人才在中國發展，加上美國商務部長羅斯更表明中國發生

疫情有利工作職位由中國回流美國，這言論有貫徹美國總統特朗普的冷戰思維和美國優先的政策

之嫌。



＊說一套做一套＊



美國作為全球最大經濟體系，其對武漢的支援與其他國家比較，取態似乎不甚積極，此外，

特朗普近日提交的２０２１年美國財政預算案，有意削減全球衛生基金撥款，包括向世衛削減一

半的資金，網上更傳出美國疾控中心專家會否加入世衛聯合專家考察組也有爭議。近年美國對全

球或國際組織採取漠視或冷淡對待的態度，甚至有直接退出某些國際組織的做法，顯示美國對當

年為了掠奪他國資源而積極推行全球經濟一體化的思維已有所改變了。



因此，雖然中美已達成首階段貿易協議和特朗普公開讚揚中國抗疫的能力，另英德和歐洲多

國正考慮選用華為技術作為發展５Ｇ網絡之際，美國國會眾議院院長佩洛西上周在德國慕尼黑國

家安全會議上卻呼籲盟友要封殺華為；與此同時，美國更加控華為１６項盜竊商業機密罪名，並

傳出美國國務院將按《外交使團法》把５間中國國營媒體列為在美外交使團以加強規管。這種說

一套做一套的做法，真是雞食放光蟲，大家心知肚明了。



＊威脅美國地位＊



多年前歐美先進國家極力宣傳全球經濟一體化這概念，即各國根據自身條件，無論在關稅、

市場、貿易地域或經濟領域上達成互利協議以互補不足，目的是希望可紓緩各國經濟發展和各方

面供求的不平衡，美國是全球最大經濟體系，在鼓吹全球經濟一體化的初期，有絕對的優勢對全

球發展中和落後的國家或地域進行政治上的干預和經濟上的掠奪，可是歐盟的成立和歐元貨幣的

設立正是對美國霸權和美元獨大的抗衡，造成全球經濟一體化漸漸變成區域化或只變成為了口號

。



由於科技和互聯網的發展，近十年無論在人流、物流、資金和資訊等方面都把各國和人與人

的空間距離拉近了，透明度也高了，加上中國近２０年經濟蓬勃冒起和發展一日千里，直接對全

球一哥的美國做成了威脅，而中國倡議「一帶一路」的思維對美國來說可算是一大威脅，因此英

美兩大傳統強國改變了思維，為了維持世界霸權地位，只好尋找藉口把保護主義再次抬頭，美國

提出美國優先的政策，並對各國加徵關稅，連盟友也不例外，英磅一直沒有列入歐元，現更干脆

脫歐了，可見筆者多年前論及全球經濟一體化難於真正實現的觀點沒有看錯吧！



＊生產供應停頓＊



不過，事實由於現時各國的人流、物流和資金流轉頻繁，加上資訊發達和交通網絡龐大，國

與國之間的密切聯繫已難走回頭路，基本上各國在經濟上或工業生產上已分擔了不同角色，中國

早已成為世界工廠，近年在５Ｇ網絡上發展更是脫穎而出，這次武漢肺炎冠狀病毒Ｃｏｖｉｄ－

１９的爆發，令內地大部分工廠都未能如期在春節假期後復工，間接令全球生產鏈和供應物流鏈

暫時停頓，直接影響全球的經濟，搶購口罩潮和蘋果手機立即縮產等現象再次提醒各國世界工廠

的存在。



至於這個世界工廠日後會否有所改變還是依舊如昔則有待觀察，但可見目前雖然難於實現全

球經濟一體化，只是各國又卻難於各家自掃門前雪，具有完全自我封閉而生存的能力，因此在國

際舞台上只好繼續互相角力了，而香港雖然是中國的一部分，但港幣卻和美元掛勾，既又是國際

城市和國際金融中心，因此其資金市場和股票的起落總受到全球兩個最大的經濟體、中國和美國

的關係和變化所影響已是無可避免了。



＊店舖零營業額＊



後記：冠狀病毒疫情打擊本港舉辦的國際會議和展覽以及所有的國際活動，每年３月舉辦的

珠寶鑽石展也要延期，而原定每逢４月舉行的香港國際七人欖球賽也是４５年來首次押後至１０

月。本港各行各業，如零售、飲食、旅遊、酒店、的士、巴士、補習社、外地傭工……，全受影

響，早前已有報道珠寶和餐飲連鎖店宣布削減店舖和裁員，上周莎莎（００１７８）和海皇粥店

跟隨做法，連歷史悠久的傳媒龍頭東方報業（０００１８）也傳出裁員減薪，全港各行業齊齊希

望特區政府能伸出援手，解急扶困。自修例風波和疫情雙重打擊下，街頭吉舖急增，據報道零售

業營業額平均下跌三至五成，而倚靠旅客的零售業跌幅更達至八至九成，有些店舖甚至出現零營

業額，只是店舖每日仍要支付基本支出，業界揚言隨時有７０００間零售店舖結業。



其實零收入的情況早已在證券及期貨業的零佣金競爭打擊下出現了，可是政府有關當局對此

現象一直是漠視不理，讓靠佣金為主收入的業界從業員自生自滅，料今次政府有關當局對其他行

業的訴求也會是愛莫能助了，香港去年第四季失業率已上升，料受疫情影響下，今年第一季會再

度上升，現時樓價已有回調現象，如經濟下滑，失業率繼續攀升，樓市走勢也難以樂觀，現已有

多間銀行採用還息不還本的供樓政策，可見銀行也意識到樓市下跌風險增加，而鼠年首隻新股大

喜屋因機搆投資者臨時抽飛而決定取消上市，但目前股市的走勢似乎還趨於樂觀，主因是內地政

府加力放水抗疫，現只希望疫情盡早受控，更期望反對派放棄攬炒行動，令實體經濟能跟上股市

回暖的步伐以減低失業率急劇上升的機會，讓本港經濟重拾正軌。



註：中國加油！武漢加油！香港加油！醫護加油！病人加油！



《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

