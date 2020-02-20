《投資觀點－施宏毅》下一波投資環保熱潮－綠色債券

《投資觀點》近年全球各地掀起了一股環保的熱潮，鼓勵大家採取不同的措施保護環境。環

保主要是有關我們的生活習慣，看此與投資沒有什麼關係，但筆者認為環保的概念都可以為我們

帶來投資上的機遇。

進行資料搜習的期間，筆者發現大多數有關環保產業的股票、ＥＴＦ等都是與潔淨能源或可

再生能源相關，而這些資產的走勢頗為疲弱。這可能是基於過往多年油價的走勢處於較低水平，

減低投資可再生能源的意欲及需要，公司的盈利亦有機會受政府減少資助所影響，令公司盈利能

力受損。

因很多相關ＥＴＦ又成立到現在均錄得負回報，筆者不建議投資相關的股票或ＥＴＦ，那除

了新能源相關的資產，還有什麼有關環保概念的投資機會呢？

筆者發現素食成為近年來的大趨勢，素食除了可減少飼養動物時的碳排放，保護環境，對自

己的身體亦有不少的裨益，例如是減低糖尿病等嚴重疾病的風險。素食人口持續增長，在英國，

由２００６年至２０１６年的１０年期間，素食人口增加了３﹒５倍。

素食亦有年輕化的趨勢，已經不局限於因宗教原因而成為素食者，素食成為一種潮流，因此

亦會發現一些快餐店，例如是麥當勞，都會推出沙律等素食餐單，吸引顧客。現時素食的食物種

類豐富，色香味俱全，亦不難找到替補肉類的營養成分，因此筆者相信未來素食會繼續成為潮流

之一，這個市場的增長潛力不容忽視。

ＵＳ Ｖｅｇａｎ Ｃｌｉｍａｔｅ ＥＴＦ（ＶＥＧＮ）在２０１９年９月上市，以投資

素食產品製造商為主，凡是與素食無關、欠缺環保意識或善待動物概念的股票會被剔除在外。畢

竟進食是人基本的需要之一，長遠來看，ＥＴＦ的走勢是有一定的穩定性。

而且，在素食潮流的盛行，相信素食產品製造商的盈利能力會有所上升。

除了素食主題外，筆者亦推介ｉＳｈａｒｅｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｇｒｅｅｎ Ｂｏｎｄ

ＥＴＦ（ＢＧＲＮ），這ＥＴＦ是追蹤全球投資綠色債券的回報表現，而這些債券的資金主要發

展環境保護項目，並以歐美國家的債券為主。如果是追求穩定的息率表現，這亦是不錯的選擇。

其實身邊發生的不少事情，只要大家多加留意，都可以為我們帶來投資上的機遇。

《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

