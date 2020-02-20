【新冠肺炎】植華集團料產量下降影響預定交付，中期業績或拖累

《經濟通通訊社２０日專訊》植華集團投資控股（０１８４２）公布，位於深圳的生產設施

、全球開發及供應鏈中心及位於江西省的生產設施已分別於本月１２日及１８日恢復生產。但由

於長時間停工及員工流動性減少，預計將暫時面臨產量下降，預定交付或受影響。集團將繼續實

現經調整生產及交付目標，減輕任何不利經濟影響。

另外，疫情或會對截至今年６月底止半年財務業績產生不利影響。集團將繼續監察疫情發展

，並評估其對營運及財務表現的影響，亦將採取必要措施，適時再作公告。（ｎｓ）

