《經濟通通訊社２０日專訊》亞太資源（０１１０４）按照對未經審核綜合管理帳目進行的
初步審閱，預計去年１２底些半年錄股東應佔溢利２５００萬元至６０００萬元，而２０１８年
同期錄應佔虧損約１﹒８６億元。
由虧轉盈主要受惠有關並非於買賣組合內持有的上市股本證券中，按公平值於損益帳處理的
金融資產錄得未變現公平值虧損大幅減少，及期內資源投資分部錄得溢利，而２０１８年同期虧
損１﹒４１億元。
相關業績預期下周四（２７日）刊發。（ｎｓ）
20/02/2020 08:56
【企業盈喜】亞太資源料半年虧轉盈２５００萬至６０００萬元
《經濟通通訊社２０日專訊》亞太資源（０１１０４）按照對未經審核綜合管理帳目進行的
初步審閱，預計去年１２底些半年錄股東應佔溢利２５００萬元至６０００萬元，而２０１８年
同期錄應佔虧損約１﹒８６億元。
由虧轉盈主要受惠有關並非於買賣組合內持有的上市股本證券中，按公平值於損益帳處理的
金融資產錄得未變現公平值虧損大幅減少，及期內資源投資分部錄得溢利，而２０１８年同期虧
損１﹒４１億元。
相關業績預期下周四（２７日）刊發。（ｎｓ）
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