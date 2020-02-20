【企業盈喜】亞太資源料半年虧轉盈２５００萬至６０００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》亞太資源（０１１０４）按照對未經審核綜合管理帳目進行的

初步審閱，預計去年１２底些半年錄股東應佔溢利２５００萬元至６０００萬元，而２０１８年

同期錄應佔虧損約１﹒８６億元。

由虧轉盈主要受惠有關並非於買賣組合內持有的上市股本證券中，按公平值於損益帳處理的

金融資產錄得未變現公平值虧損大幅減少，及期內資源投資分部錄得溢利，而２０１８年同期虧

損１﹒４１億元。

相關業績預期下周四（２７日）刊發。（ｎｓ）

