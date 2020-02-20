《凱文隨筆－凱文》真相

《凱文隨筆－凱文》一齣舊電影《義海雄風》的一幕肅殺的軍事法庭場景，久歷戰陣的將軍

積尼高遜向審問他的少不更事律師湯告魯斯怒喝道：「你要真相？只怕你無法面對真相！」人世

間很多真相確實會令人崩潰！



剛在２月８曰慶祝１１０歲生日、擁有２３０萬名青年會員及１００萬名成年義工的美國最

大童軍組織ＢＳＡ，宣布申請破產保護令，真相是組織正面臨數以百計「性侵童軍」的訴訟，數

以千計受害童軍（最新一宗官司已是４０年前發生的事）要求法庭還他們一個公道，儘管組織的

資產估值高達１００億美元，但他們恐懼不足以支付龐大的索償金額；看到這種新聞，令人想起

童軍誓詞，一切彷彿都驗證了特朗普抨擊美國傳媒所用的「虛假」兩字。天主教全球教區廣泛性

侵兒童（尤以西方高度民主及自主的國家為甚）的污名，今趟有另一美國大型機構來互爭鋒頭了

，確實都是令全人類感到悲哀的真相。無法接受真相的人總愛反駁指這些都是個別例子，說這話

前，他們沒有去查證，兩個百年甚或千年老店的性侵兒童歷史都是源遠流長，有勇氣走出來戳破

偽善施暴者面目的受害人都是數以千計，已賠償出去的金額都是數以十億美元計。



印象中（因為公共圖書館閉館，無法查證），正在爭奪民主黨總統提名資格的傳媒大亨彭博

，在他早年出版的一本自傳中，好像很為自己做了一個了不起的童軍而顧盼自豪，要在書中記上

一筆；早陣子，特朗普向媒體放話，說彭博願意與政治對手公開辯論，但他提出一個條件，要求

一個能提升自己身高的站台（據報他只有一點七三米高，相對特朗普的一點九米確實要相形見拙

），事後彭博的公關人員大罵特朗普是病態大話精，絕無此事；根據基本邏輯分析，兩人當中必

有一人在說謊，誰在說謊其實已不重要，關鍵是一個是現任美國總統，另一個是總統候選人，兩

個有頭有面的人，淪落到如此田地，他們所代表的美國精英管治政府、美國商界，以至美國民眾

透過民主程序選出來的政客還有公信力嗎？



赫赫有名的《華爾街日報》在２月３日一篇署名文章的標題用上了中國人極度反感的「亞洲

病夫」一詞，作者將新冠狀病毒叫做「在物種之間跳躍的蝙蝠病毒」，居心清楚易見，副題更直

指中國的金融市場危機四伏，極盡造謠之能事；這可不是一般新聞從業員的隨筆，執筆人又是個

有頭有面的教授，曾在頂尖的耶魯大學教美國外交政策，現在轉到紐約的Ｂａｒｄ Ｃｏｌｌｅ

ｇｅ。不管你是牛津大學教授，甚或劍橋大學校長，「君子不以言舉人，不以人廢言」，凡事都

是要有理據。



英國權威醫學周刊「刺針」（Ｔｈｅ Ｌａｎｃｅｔ）昨天發表了一篇由２７名來自中國以

外，九個國家的知名公共衛生科學家的聯名公開信（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｔｈｅｌａｎｃ

ｅｔ﹒ｃｏｍ╱ｊｏｕｒｎａｌｓ╱ｌａｎｃｅｔ╱ａｒｔｉｃｌｅ╱ＰＩＩＳ０１４０－６７

３６（２０）３０４１８－９╱ｆｕｌｌｔｅｘｔ），他們強烈譴責造謠者所謂病毒是「武漢病

毒研究所」制造出來的；他們同時高度評價及肯定了中國公共醫療系統在應付這次疫情對全世界

所作出的巨大努力。



造謠者除美國教授外，也有美國參議員Ｔｏｍ Ｃｏｔｔｏｎ公然在霍士電視新聞頻道上作

相同的指控，但最可悲的真相是，很多對中國持有懷疑態度的海外華人也被這些造謠者牽著鼻子

走，他們甚至問，既然不是武漢實驗室制造病毒，為何不出來澄清？每天都有謠言，每天都出來

澄清，那就不必再做研究了。但今天早上，中國國內報章頭條就報導了一道相關新聞，「武漢病

毒研究所」向全體職工及研究生發公開信，這裡不去贅述信中內容，讀者可在網上搜索閱讀，就

用他們信尾的四個字來作簡單總結好了：「問心無愧！」



我們每天都在各種平台媒介看到「真相」，與其看或聽別人提供的真相，倒不如用自己的腦

袋，將事實加工，然後產出自己的真相。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於２０１

５年取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱ｈｔｔｐ

ｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｃｉｏｌ﹒ｏｒｇ﹒ｕｋ╱ｔｒａｎｓｌａｔｏｒ╱ｐｒｏｆｉｌｅ╱２９８

１３╱３６╱１９５７）

