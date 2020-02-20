《專家之言－李偉傑》下調ＬＰＲ可撐中港股市，中央力穩大宗消費

《專家之言》國家衛健委最新通報，截至２月１８日全國累計確診新形冠狀病毒肺炎病例７

４１８５宗，現有確診病例增至５７８０５宗，累計治癒出院１４３７６宗。內地疫情仍在變化

中，相信要把關的地方不單止民居，內地工廠本週開始逐步復工，工廠亦需要積極加強防疫措施

，防止疫情再次擴散。而內地在經濟扶持措施下，表現正正能帶出積極訊號，早前內地下調中期

借貸便利（ＭＬＦ）利率，下調一年期ＭＬＦ利率至３﹒１５厘，預計本周四ＬＰＲ報價時將下

調１０點子，在減息訊號增強下，繼續支撐中港兩地股市走勢。



＊習近平指要積極穩定汽車等大宗消費，汽車５Ｇ股炒起＊



國家主席習近平近日在重要文件《在中央政治局常委會會議研究應對新形冠狀病毒疫情工作

時的講話》指出，着力穩定居民消費，強調要積極穩定汽車等傳統大宗消費，鼓勵汽車限購地區

適當增加汽車號牌配額，帶動汽車及相關產品消費，以對沖疫情對經濟造成的影響，其中亦提到

要加快釋放新興消費潛力，積極豐富５Ｇ技術應用場景，帶動５Ｇ手機等終端消費，推動增加電

子商務、電子政務、網絡教育、網絡娛樂等方面消費。以上提及例如汽車股及５Ｇ設備股份的受

惠股份近期股價當然受資金追捧，但未必全部股份能持續吸引資金關注，尤其汽車股份，短期將

面對銷售以及價格下降壓力，而產能恢復運作水平亦為關注重點，不過５Ｇ通訊制式視為國策大

力推動產業之一，雖然美國定期提出對晶片等高科技進行制裁等消息，為５Ｇ設備及晶片股份股

價帶來震盪，但長遠看內地不需要「被美國牽住鼻子走」的話，加大技術投放及政策扶持相信繼

續成為主題。



＊疫情未受控，恆指將進行新一輪整固＊



恆指方面，內地農曆新年假期復市後，在一片維穩及憧憬政策扶持下，港股在２月３日低位

反彈超過１９００點，成功挑戰２８０００點水平，但在疫情未完全受控以及預計首季經濟數據

表現欠佳情況下，投資者可趁高位鎖定利潤，短線恆指將進行新一輪整固，可等候港股調整至２

７０００點水平才再次吸納。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯

繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

