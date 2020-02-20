《專家之言－黃德几》平安好醫生（０１８３３）受惠行業增長

《專家之言》新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，受到疫情影響，相信有不少人因為害怕感染

新型冠狀病毒，而不願到醫療機構求醫，加上市民的健康衛生意識提高，造就互聯網醫療行業受

到關注，為行業帶來機遇。平安好醫生（０１８３３）為內地具規模的互聯網醫療健康平台，集

團表示自武漢爆發肺炎疫情開始，集團即時成立線上指揮中心，並提供實時在線問診和抗疫義診

專線服務。集團表示上月２０日至２月１０日期間，平台訪問人次為１１﹒１億，應用程式新用

戶註冊商量較疫情前上升１０倍，而日均問診量亦增加９倍。



＊在線醫療收入顯著增長＊



２０１９年度，集團的總收入５０﹒６５億元（人民幣﹒下同），按年上升５１﹒８％，其

中在線醫療的收入錄得顯著增幅，增加１０８﹒９％至８５﹒８億元，收入佔比由２０１８年的

１２﹒３％增加至１６﹒９％。集團仍然錄得虧損，去年度虧損收窄至７﹒３４億元，而２０１

８年度蝕９﹒１２億元。去年度，集團的毛利率按年下跌４﹒２個百分點至２３﹒１％，惟在線

醫療的毛利率上升４﹒１個百分點至４４﹒２％。在線醫療毛利佔整體毛利的比重達到３２﹒３

％，較２０１８年的１８﹒１％上升１４﹒２個百分點，可見對該業務對集團的利潤增長舉足輕

重。

去年度，互聯網平台的核心運營指標亦持續增長，目前的註冊用戶數已突破３﹒１５億，較

２０１８年底增加５０００萬人，而２０１９年底的月活躍用戶數（ＭＡＵ）按年上升

２２﹒３％至６６９０萬，具有一定規模。２０１９年集團的日均咨詢量７２﹒９萬人次，按年

增加３６﹒３％，月付費用戶數（ＭＰＵ）升２６％至３００萬。隨着商業模式變現能力的增強

，２０１９年度的平均付費用戶轉化率為４％，按年提升０﹒４個百分點。



＊候低７０港元以下吸納＊



集團的在線醫療業務，主要通過自主研發的ＡＩ輔助診療系統協助集團的自有醫療團隊，為

用戶提供涵蓋７ｘ２４在線諮詢、轉診、掛號、在線購藥及１小時送藥等醫療服務。截至

２０１９年底，集團簽約合作外部醫生（均為三級甲等醫院副主任醫師及以上職稱）５３８１名

；合作醫院數超過３０００家，其中三級甲等醫院超過１９００家；而集團合作藥店數目

９﹒４萬家，覆蓋中國３２個省，３７５個城市。隨著國家政策將互聯網診療將規範定價並納入

醫保支付，以及有關《藥品網絡銷售監督管理辦法》的細則有望今年內公佈，有助行業進一步發

展。

走勢上，目前處於各主要平均線之上，惟ＳＴＣ％Ｋ線跌穿％Ｄ線，ＭＡＣＤ維持牛差距，

宜候低７０元（港元﹒下同）以下吸納，若以大成交突破８０﹒６５元阻力，升勢有望持續，不

跌穿６５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，

無持有上述股份）

