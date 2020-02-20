《盤後部署》新冠疫情仍是市場憂慮，港股料下試廿天線支持

《經濟通通訊社２０日專訊》人行一如市場預期宣布下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），港

股繼上日（１９日）偷步升逾百點後，今日高開１１１點報２７７６７點，重上牛熊線（約

２７６７６），惟已經是全日最高。隨後，或因ＬＰＲ五年期下調幅度遜預期，內房股及內銀股

集體回吐，拖累港股調頭向下，一度挫２７２點報２７３８３點，下試廿天線（約２７３８９點

）。午後，市場慢慢消化消息，且Ａ股兩市反覆向上，港股跌幅逐漸收窄。最終恆指收報

２７６０９點，跌４６點或跌０﹒１７％，主板成交１００８﹒７９億元升１４﹒２％。國企指

數報１０９１３點，升５點。

受惠人行下調利率，Ａ股兩市造好。上證綜合指數報３０３０點，重上三千大關，升５４點

或升１﹒８４％。深證成分指數報１１５０９點，升２７３點或升２﹒４３％。兩市合計成交

１０６８４﹒２６億元人民幣增多２﹒９％。



＊花旗料黃金成主要對沖經濟下行的投資工具＊



花旗近日表示，有見美股牛市持續，以及新冠肺炎疫情加速全球對經濟下行的憂慮，黃金或

將成投資者主要對沖經濟下行風險的投資方式，料在未來１年至２年內推動金價漲至２０００美

元。花旗分析師Ｅｄ Ｍｏｒｓｅ解釋，雖然風險市場上漲時金價走勢波動或較大，但當市場遭

拋售時和成交量激增時，黃金是一種更好的對沖工具。本周二（１８日）金價自２０１３年４月

以來首次突破１６００美元關口。

另外，摩根大通宏觀量化和衍生品策略全球負責人Ｍａｒｋｏ Ｋｏｌａｎｏｖｉｃ近日發

表報告中表示，由於全球擔憂新冠肺炎持續影響經濟下行，對沖基金配置已創紀錄購買防禦性和

低波動性股票。另外，他指出，債券、增長股和低波動率股票回升，將防禦性股票與周期性股票

之間的估值價差擴闊到１９９０年代末科網泡沫高峰時期的２倍。他警告市場已經過度集中投資

部分熱門類型股票，此類泡沫或會破滅。



＊恆指與ＭＡＣＤ線背馳，短期仍有回調空間＊



自新冠疫情爆發以來，內地政府及人行不斷推措施穩定經濟，以對抗疫情對經濟的打擊，本

日亦如預期下調ＬＰＲ利率。另外，在最新的美國聯儲局會議紀錄顯示，雖新冠疫情會帶來風險

，但對今年保持利率穩定持謹慎樂觀態度，認為美國經濟將保持溫和擴張。這兩個消息都提振了

市場的信心。

不過，新冠疫情仍是市場的憂慮，雖近日新增病例有明顯下降，但世衛專家指沒有足夠數據

去評估疫情是否得到控制，因此市場仍處於觀望態度。從技術上。恆指走勢與ＭＡＣＤ快慢線產

生背馳，且快慢線間距在收窄，快線或有機會在短期升破慢線，料港股仍有回調空間，短線在廿

天線（約２７３８８）見支持，向上暫難破２８０００點。（ｆｚ、ｋｓ）

