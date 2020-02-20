【華為風波】美國助理國務卿：歐盟無須使用華為５Ｇ技術

《經濟通通訊社２０日專訊》美國助理國務卿斯特雷耶周三（１９日）表示，歐盟無須使用

中國電訊設備生產商華為的５Ｇ技術，因為多間外企都正提供相似的技術。

他強調，美國正鼓勵歐洲國家認真考慮不要使用華為技術，並評估帶來的安全及經濟風險，

而瑞典的愛立信、芬蘭的諾基亞、韓國的三星正提供相似的技術，故無須使用華為。

他亦指，愛立信和諾基亞等外資廠商將提供更多技術功能，為美國及歐洲提供兼容５Ｇ設備

的機會。（ａｌ）

