【代幣風暴】巴菲特：比特幣並非一項好投資

《經濟通通訊社２０日專訊》股神巴菲特上月與波場幣（ＴＲＯＮ）創辦人孫宇晨共晉晚餐
時透露對比特幣的看法。
巴菲特指出，比特幣沒有實際價值，並只可以透過交易，獲得當中的價值，有如貝殼般，而
不像美元能存儲價值。巴菲特又指，無法捕捉比特幣在區塊鏈的價值，故不是一項好投資，寧買
土地亦不買比特幣。
巴菲特亦預計，年輕人不會對比特幣產生興趣，困為下一代始終需要以美元繼承上一代的財
產。（ａｌ）
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