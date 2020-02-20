《台股攻略－馮偉明》權值股受壓，台股由升轉跌收市

《台股攻略》美股四大指數隔晚全面上揚，不過並未刺激台股持續升勢。加權指數今早最高

曾升至１１８２７點；可惜中段轉升為跌，最終以１１７２５點收市，跌３３點，成交金額為新

台幣１３２４億元。

台積電跌０﹒３％，股王大立光亦不敵沽壓，跌０﹒７％，收新台幣４６９０元；鴻海跌幅

較大為１﹒１％，股價跌穿半年線。金融股近期持續抗跌支撐大市，令金融股指數沿５日均線走

揚，中信金、玉山金、京城銀、王道銀、旺旺保及華票等股價升超過０﹒５％。中小型股半導體

板塊表現較強，包括原相、晶相光、大中、杰力、富鼎、尼克森、愛普、台勝科、宜鼎、新唐、

十銓、信驊、雍智科技、世芯─ＫＹ及光罩。被動元件的國巨、勤凱、矽晶圓的環球晶及台勝科

等亦維持強勢。

雖然台廠於內地的廠區已逐步復工，但由於日本、南韓及台灣新型肺炎疫情升溫，電子供應

鏈依然存在許多不確定的變數，台股走勢仍然反覆。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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