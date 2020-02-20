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即市新聞

20/02/2020 18:44

《台股攻略－馮偉明》權值股受壓，台股由升轉跌收市

　　《台股攻略》美股四大指數隔晚全面上揚，不過並未刺激台股持續升勢。加權指數今早最高
曾升至１１８２７點；可惜中段轉升為跌，最終以１１７２５點收市，跌３３點，成交金額為新
台幣１３２４億元。
　　台積電跌０﹒３％，股王大立光亦不敵沽壓，跌０﹒７％，收新台幣４６９０元；鴻海跌幅
較大為１﹒１％，股價跌穿半年線。金融股近期持續抗跌支撐大市，令金融股指數沿５日均線走
揚，中信金、玉山金、京城銀、王道銀、旺旺保及華票等股價升超過０﹒５％。中小型股半導體
板塊表現較強，包括原相、晶相光、大中、杰力、富鼎、尼克森、愛普、台勝科、宜鼎、新唐、
十銓、信驊、雍智科技、世芯─ＫＹ及光罩。被動元件的國巨、勤凱、矽晶圓的環球晶及台勝科
等亦維持強勢。
　　雖然台廠於內地的廠區已逐步復工，但由於日本、南韓及台灣新型肺炎疫情升溫，電子供應
鏈依然存在許多不確定的變數，台股走勢仍然反覆。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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