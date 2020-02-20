《談國論企》中國在熱火排天地抗治新型肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫症的同時，國務院積極主

動的採取復工復產的政策，力保經濟穩中有進的成長，做法主要有（１）抓時抓細抓好春季農業

生產，以確保夏糧可以豐收，和（２）穩企業穩就業的多措並舉，穩民生穩民心，策略對勁。



＊確保農業生產不誤農時抓緊春耕備耕＊



國務院總理李克強２０２０年２月１８日主持召開國務院常務會議，當然強調要「統籌抓好

疫情防控和經濟社會發展」乃當前十分重要的任務，就農業和就業等兩大問題上作出工作部署：

（甲）農業，要保障夏糧豐收，是為民生最重要的其中一大項。由是國務院力指「農業生產

不誤農時」和「農時不等人」，現時確實是春耕的最關鍵時刻，錯過了時限，人民的吃飯就有很

有的問題了，故要壓實地方屬地責任，抓好抓細春季農業生產，保障夏糧豐收。

要在抗疫期間保證農產的政策和做法，主要有（Ｉ）分類細化農村疫情，引導支持從南到北

抓緊造好春耕備耕，加強越冬作物田間管理。（ＩＩ）推動種子、化肥、農藥、飼料等農資企業

加快復工復產，建立農資點對點保供運輸綠色通道。（ＩＩＩ）稻谷最低收購價保持穩定，視情

可適當提高。（ＩＶ）鼓勵有條件的地區恢復政策支持。

同樣重要的是禽畜業，政策有（ＩＶ）推動屠宰企業與養殖場戶貸款貼息補助範圍出欄

５０００頭以上調整為５００頭以上。增加凍豬肉國家收儲。

（Ｖ）加強重大病牌害防治，強化監測，造好各項應對準備。強心高致病性禽流感、非洲豬

瘟等重大動物疫病防控。

至於（乙）穩就業，乃「統籌造好疫情防控和經濟社會發展工作」的同時，一項逼切任務。

國務院的政策原則為：穩就業就必須穩企業，故要作出的幾項工作有（一）階段性減免企業養老

、失業、工傷保險單位繳費，以減輕疫情對企業特別是中小微企業的影響，使企業恢復生產後有

一個緩沖期。除湖北外各省份，從２月到６月可對中小微企業免徵上述三項費用，從２月到４月

可對大型企業減半竹山土大收；湖北省從２月到６月可對各類參保止業實行免徵。

企業在６月底前可申請緩繳住房公積金，在此期間對職工因受疫情影響未能正常還款的公積

金貸款，不作逾期處理。實施上述政策，充分考慮了社會保險基金結餘等情況，可以確保養老金

等各項社保待還按時足繳發方。



＊減免緩繳合理確定復工復產條件＊



（二）突出抓好穩就業這一「六穩」的首要任務。抓緊出台科學分類、切合實際的復工復產

防疫指南指導各地合理確定復工復產條件，取消不必要的保證金。加快落實已出台的財穩、金融

等支持政策。有針對性造好重點群體就業工作。通過跨區域點對點勞務協作等有序組織農民工返

崗，除疫情嚴重和擴散風險高的地區外，對限制勞動者返崗的不合理規定要堅決糾正。結合脫貧

攻堅和當地建設等支持農民工就近就業。抓緊制定高校畢業生延期錄用報到方案，加大網上招聘

力度。支持企業適當群眾線上中消費需求增加靈活就業崗位。個體工商戶是重要就業主體，要抓

緊研究出台支持政策。

和（三）保障失業人員基本生活。及時將受疫情影響的就業困難人員納入就業援助範圍，確

保失業保險待遇按時足額發放。支持疫情嚴重地區開發臨時公益性崗位，運用失業保險基金向失

業人員發放失業補助金。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

