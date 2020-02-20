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即市新聞

20/02/2020 09:34

《異動股》微盟漲近３％，斥逾億人幣購餐飲一體化解決方案商

　　《經濟通通訊社２０日專訊》微盟集團（０２０１３）現升２﹒８１％，報５﹒８６元；成
交約１７４萬股，涉資１０１２萬元，主動買盤７１％。
　　微盟公布，以約１﹒１５億元人民幣現金，收購餐飲領域一體化解決方案提供商無錫雅座在
線科技股份的舊股和新股，共持擴大後股本６３﹒８３％股權而成控股股東。通過收購不僅能為
現有客戶提供一站式智慧餐飲解決方案，更能彌補集團在服務中大型餐飲客戶方面的短板，將完
善智慧餐飲產品鏈，提供從會員、收銀、外賣、點餐、預訂、供應鏈管理的全場景解決方案。
　　現時，恆生指數報２７７０８，升５２點或升０﹒１９％，主板成交４２﹒２９億元。國企
指數報１０９３８，升２９點或升０﹒２７％。
　　上證綜指報２９８７，升１１點或升０﹒３９％，成交１００﹒３５億元人民幣。深證成指
報１１３１５，升７９點或升０﹒７１％，成交２２２﹒４１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　５﹒８６元　　　升２﹒８１％
　　金蝶國際　　　　（００２６８）　　１０﹒５６元　　　升０﹒１９％
　　中國軟件國際　　（００３５４）　　　５﹒２７元　　　升０﹒５７％
　　中國民航信息網絡（００６９６）　　１７﹒６２元　　　跌０﹒２３％
　　美圖公司　　　　（０１３５７）　　　１﹒９３元　　　升０﹒５２％

　　映客　　　　　　（０３７００）　　　１﹒５１元　　　升３﹒４２％
　　金山軟件　　　　（０３８８８）　　２７﹒８５元　　　升０﹒１８％
　　美團點評　　　　（０３６９０）　１００﹒７０元　　　升０﹒３％
　　阿里巴巴　　　　（０９９８８）　２１５﹒８０元　　　升０﹒８４％
　　中國有贊　　　　（０８０８３）　　　０﹒７９元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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