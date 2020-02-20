《中資異動》比亞迪飆升６％，獲建銀國際大升目標價評級跑贏大市

《經濟通通訊社２０日專訊》繼上日傳出特斯拉棄用鈷電池後，比亞迪（０１２１１）最新

獲建銀國際祝福，刺激股價再升５﹒７２％，報５０﹒８５元，盤中高見５１元，創９個月新高

；成交約２３７萬股，涉資１﹒１８億元。股份暫連升四日，累飆逾１４％。

Ａ股（深：００２５９４）同樣造好，現價抽高升６﹒０１％，至６５﹒６３元人民幣，對

Ｈ股呈溢價４３﹒２６％。

建銀國際調高比亞迪的評級及目標價，前者由「中性」升至「跑贏大市」；目標價則由３６

﹒９元大幅調升近６４％，最新看６０﹒５元。

據外媒報道，特斯拉正與寧德時代（深：３００７５０）洽談，其中國製造的汽車將使用無

鈷電池，且談判已進入後期階段，意味特斯拉首次將磷酸鐵鋰（ＬＦＰ）電池納入其產品線的考

慮，以削減以成本。



表列汽車相關股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪 （０１２１１） ５０﹒８５元 升５﹒７２％

贛鋒鋰業（０１７７２） ３３﹒７５元 升２﹒５８％

吉利汽車（００１７５） １５﹒２０元 升０﹒９３％

廣汽集團（０２２３８） ９﹒１６元 升０﹒２２％

長城汽車（０２３３３） ５﹒９６元 升０﹒３４％

東風集團（００４８９） ６﹒５０元 跌０﹒１５％

北京汽車（０１９５８） ４﹒２２元 跌０﹒７１％

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（ｋｌ）

