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即市新聞

20/02/2020 09:34

《中資異動》比亞迪飆升６％，獲建銀國際大升目標價評級跑贏大市

　　《經濟通通訊社２０日專訊》繼上日傳出特斯拉棄用鈷電池後，比亞迪（０１２１１）最新
獲建銀國際祝福，刺激股價再升５﹒７２％，報５０﹒８５元，盤中高見５１元，創９個月新高
；成交約２３７萬股，涉資１﹒１８億元。股份暫連升四日，累飆逾１４％。
　　Ａ股（深：００２５９４）同樣造好，現價抽高升６﹒０１％，至６５﹒６３元人民幣，對
Ｈ股呈溢價４３﹒２６％。
　　建銀國際調高比亞迪的評級及目標價，前者由「中性」升至「跑贏大市」；目標價則由３６
﹒９元大幅調升近６４％，最新看６０﹒５元。
　　據外媒報道，特斯拉正與寧德時代（深：３００７５０）洽談，其中國製造的汽車將使用無
鈷電池，且談判已進入後期階段，意味特斯拉首次將磷酸鐵鋰（ＬＦＰ）電池納入其產品線的考
慮，以削減以成本。

　　表列汽車相關股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪　（０１２１１）　　　５０﹒８５元　　　升５﹒７２％
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　３３﹒７５元　　　升２﹒５８％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１５﹒２０元　　　升０﹒９３％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　９﹒１６元　　　升０﹒２２％
　　長城汽車（０２３３３）　　　　５﹒９６元　　　升０﹒３４％
　　東風集團（００４８９）　　　　６﹒５０元　　　跌０﹒１５％
　　北京汽車（０１９５８）　　　　４﹒２２元　　　跌０﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｋｌ）

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