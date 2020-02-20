《異動股》美圖飆一成，新功能在泰國走紅ＩＯＳ下載排行居首位

《經濟通通訊社２０日專訊》美圖公司（０１３５７）現價升９﹒９％，報２﹒１１元，盤

中高見２﹒１４元；成交約５２０９萬股，涉資１﹒０６億元，主動買盤６９％。

據內媒報道，近期美圖旗下的應用程式「美圖秀秀」推出的「摳圖」（通常就是用綠幕技術

把人物和背景合成在一起）功能在泰國地區大受歡迎。截至目前，美圖秀秀在泰國地區ＩＯＳ與

ａｎｄｒｏｉｄ平臺下載分類排行榜位居首位，並在ＩＯＳ總榜拿下第１名、ａｎｄｒｏｉｄ總

榜第６名的成績。此外，近期美圖秀秀的泰國社交主頁每週訪問量增長了４０倍。

現時，恆生指數報２７４８２點，跌１７３點或跌０﹒６３％，主板成交４６０﹒３１億元

。國企指數報１０８５４點，跌５４點或跌０﹒５０％。

上證綜合指數報２９８１點，升６點或升０﹒２１％，成交１９５１﹒１７億元人民幣。深

證成份指數報１１３３４點，升９９３點或升０﹒８８％，成交３４６７﹒３６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美圖公司（０１３５７） ２﹒１１元 升９﹒９０％

同程藝龍（００７８０） １２﹒００元 升４﹒９０％

美團點評（０３６９０） １０１﹒７０元 升１﹒２９％

易鑫集團（０２８５８） １﹒７１元 升０﹒５９％

阿里巴巴（０９９８８） ２１４﹒６０元 升０﹒２８％



小米集團（０１８１０） １２﹒８８元 無升跌

阿里健康（００２４１） １４﹒９８元 跌０﹒２７％

雷蛇 （０１３３７） １﹒３２元 跌０﹒７５％

閱文集團（００７７２） ３８﹒７０元 跌１﹒４０％

平醫 （０１８３３） ７６﹒３５元 跌２﹒５５％

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（ｋｓ）

