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20/02/2020 09:48

【新冠肺炎】習近平：務必高度重視對醫務人員的愛護

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家主席習近平近日就關心愛護參與疫情
防控工作的醫務人員專門作出重要指示，強調醫務人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對
他們的保護、關心、愛護，從各個方面提供支持保障，使他們始終保持強大戰鬥力、昂揚鬥志、
旺盛精力，持續健康投入戰勝疫情鬥爭。
　　全國２９個省區市、新疆生產建設兵團和軍隊系統已派出３萬餘名醫務人員馳援湖北（武漢
）。

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