《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》商務部表示，關於新冠肺炎疫情對消費的
影響，要全面、客觀、理性分析看待。由於國家統計局尚未發佈１－２月份統計數據，初步分析
判斷認為：疫情對消費短期影響較大，中期影響平緩，後期逐步恢復，疫情不會改變中國消費長
期穩定和持續升級的發展趨勢。
從時段上看，一季度消費影響最大。疫情高峰在１月下旬爆發，對１、２月特別是２月份影
響最重，３月份消費市場有望觸底企穩；預計二季度消費市場仍將處於恢復期，下半年進一步好
轉，受疫情影響的部分補償性消費進一步釋放。
20/02/2020 16:34
【新冠肺炎】商務部：料二季度消費處恢復期，下半年進一步好轉
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》商務部表示，關於新冠肺炎疫情對消費的
影響，要全面、客觀、理性分析看待。由於國家統計局尚未發佈１－２月份統計數據，初步分析
判斷認為：疫情對消費短期影響較大，中期影響平緩，後期逐步恢復，疫情不會改變中國消費長
期穩定和持續升級的發展趨勢。
從時段上看，一季度消費影響最大。疫情高峰在１月下旬爆發，對１、２月特別是２月份影
響最重，３月份消費市場有望觸底企穩；預計二季度消費市場仍將處於恢復期，下半年進一步好
轉，受疫情影響的部分補償性消費進一步釋放。
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