《午市前瞻》利好消息已消化，港股料下調至２７３００有初步支持

《經濟通通訊社２０日專訊》市場今日聚焦人民銀行將下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），

雖然一年期一如預期下調１０基點，惟五年期下調幅度遜預期，拖累內房及內銀回吐，其他重磅

股亦普遍向下，恆指一度倒跌近３００點，半日則低收逾２００點。

恆指今早高開１１１點，重上２５０天線，惟隨著ＬＰＲ公布後，中資金融股回吐，加上騰

訊（００７００）、友邦（０１２９９）轉勢，而匯控（００００５）則未止跌，拖累恆指倒跌

，最多跌過２７２點，低見２７３８３，半日收報２７４３１，一舉跌穿１０天（約２７６１７

）、５０天（約２７７５８）、２５０天線（約２７６７５），跌２２４點或跌０﹒８１％，主

板成交５３５﹒０９億元。國企指數收報１０８２６，跌０﹒７５％或跌８１點。

Ａ股則反覆向上，滬綜指半日收升０﹒４７％，至２９８９點，高位則見２９９５點，逼近

３０００點；深成指升１﹒２６％，報１１３７６點；兩市半日成交５８２６億元人民幣。



＊內房內銀回吐，潤地最差藍籌＊



與房貸利率較為相關的五年期ＬＰＲ僅輕微下調５點子，市場原先預期為調低１０點子，內

房股普遍有回吐。潤地（０１１０９）挫２﹒９１％，報３５元，為跌幅最大藍籌；中海外（０

０６８８）低收２﹒１３％，報２７﹒５５元。碧桂園（０２００７）向下２﹒０２％，報１０

﹒６６元。

內銀股同樣向下，四隻內銀藍籌均跌約１％。建行（００９３９）低收１﹒０７％，報６﹒

４８元。工行（０１３９８）軟０﹒９％，報５﹒５１元。中行（０３９８８）回吐１﹒２４％

，報３﹒１８元。交行（０３３２８）軟０﹒５８％，報５﹒１８元；

至於重磅股，騰訊高位整固，半日低收０﹒８３％，報４０８元。友邦一度跌穿２５０天線

（約７８﹒６元），低見７８﹒５５元，中午收報７８﹒８５元，跌１﹒１９％。匯控傳再有高

層變動，股價續跌０﹒５３％，報５６﹒７元，惟主動買盤近６０％。中移動（００９４１）１

月客戶淨流出約８６萬戶，半日微軟０﹒４５％，報６６﹒７５元。平保（０２３１８）今日放

榜，績前跌０﹒５５％，報９０﹒６元。



＊海航系先高後回，中芯回吐２％＊



除了ＬＰＲ外，今日市場同樣關注海航集團被政府接管的消息，有傳航空業務將被出售並注

入三大中資航企，最快今日公布消息。三股一度炒高２－４％，不過，內媒隨後引述海航高層否

認被接管，三隻中資鐵鳥全線升幅收窄或倒跌。半日收市，國航（００７５３）升最多，半日高

收１﹒０１％，報７﹒０１元；東航（００６７０）微升０﹒２６％，報３﹒８５元；南航（０

１０５５）倒跌１﹒６９％，報４﹒６５元。至於另一本港上市的海航系股份－－海航科技（０

２０８６）一度飆升７５％，高見０﹒８５元，半日僅報０﹒６元，升幅縮減至２３﹒７１％。

有傳美國今日將開會討論限制對華為及中國出口，晶片股再度集體下跌。中芯（００９８１

）挫２﹒１６％，報１５﹒３８元。ＡＳＭ太平洋（００５２２）下周二（２５日）放榜，半日

跌穿１００元，低收３﹒３４％，報９６﹒９５元，創逾四個月新低。華虹半導體（０１３４７

）軟０﹒７５％，報１８﹒６４元。



＊中海油逆市升，比亞迪炒高８％＊



國際油價隔晚升約２％，三桶油個別走。中海油（００８８３）走高０﹒５％，報１２﹒１

４元，為半日最佳藍籌。中石油（００８５７）靠穩無升跌，報３﹒４２元。中石化（００３８

６）低收０﹒２４％，報４﹒２２元。

其他焦點股方面，繼上日傳出特斯拉棄用鈷電池後，比亞迪股份（０１２１１）最新獲多間

大行唱好，刺激股價一度飆高逾１５％，高見５５﹒６５元，半日收報５２﹒３５元，升８﹒８

４％。贛鋒鋰業（０１７７２）跟升１﹒６７％，報３３﹒４５元。至於從事鈷開採的洛陽鉬業

（０３９９３）則再跌１﹒１２％，報３﹒５４元。

澳門賭場今日凌晨起重開，濠賭股普遍向下。金沙中國（０１９２８）低收２﹒２４％，報

３９﹒２５元。銀娛（０００２７）回吐０﹒９５％，報５７﹒１元。澳博（００８８０）滑１

﹒６９％，報９﹒２９元。

另外，微盟（０２０１３）斥逾億元人民幣收購餐飲一體化解決方案商，收市高升３﹒８６

％，報５﹒９２元。



＊溫鋼城：融創資金流充足，今年或破５０元＊



人行一如市場預期下調ＬＰＲ，港股繼上日（１９日）偷步升百逾點後，今日早段亦見漲，

惟觸及牛熊線（約２７６７６）後掉頭下挫。中投傲揚基金經理溫鋼城對《經濟通通訊社》表示

，自有好消息傳出以來，港股上日已有所反彈，不少投資者開始選擇鎖定利潤，因此本日出現回

調亦屬正常，料短期仍於２７０００至２８０００間窄幅波動。但他對於港股未來走勢看法較淡

。他指港股連升３周，相信在暫無新消息下，已沒有動力繼續上升，認為下調到２７３００點會

有初步支持。另外，本月要重點留意１００天線（約２７１９３）位置，若失守有機會進一步試

下月內低位。

溫鋼城認為，內房回調代表利好消息已被消化得七七八八。不過仍然看好內房，相信中央未

來會有更多政策刺激經濟，雖多次強調「房住不炒」，但經濟生產因疫情停滯近兩月，需要內房

助力。其中，特別看好融創（０１９１８），加上其最近完成配股，資金流充足有利未來發展，

料在４１元附近有支持，今年有機會上破５０元，但若股價穿３６﹒５元則需要止蝕。（ｆｚ、

ｋｌ）

