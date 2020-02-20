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即市新聞

20/02/2020 15:22

《美元走勢－羅明立》美元兌日圓短線將上試１１２﹒５０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒５６　　　１１１﹒１１　　　１１１﹒５４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０８１５　　　１﹒０７８７　　　１﹒０７９０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９２７　　　１﹒２９００　　　１﹒２９０２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８４３　　　０﹒９８２３　　　０﹒９８４０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７６３　　　７﹒７７０７　　　７﹒７７５２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１月生產物價指數（ＰＰＩ）按月上升０﹒５％，高於預期的０﹒１％，
創下自２０１８年１０月以來最大增幅。若以年率計算，ＰＰＩ亦上升２﹒１％，高於預期的１
﹒６％，升幅亦是８個月以來最高。另外，美國公布１月新屋開工，年化數字達到１５６﹒７萬
間，高於預期的１４２﹒５萬間；同期，營建許可達到１５５﹒１萬間，亦高於預期的１４５萬
間。
　　美聯儲發表１月份議息紀要，局方認為美國經濟將繼續以適當的步伐增長，並認為目前的貨
幣政策合適，當前利率有助通脹回升至２％的目標。美匯指數繼續造好，將考驗１００大關。
　　受新冠狀病毒疫情影響，日本確診個案已超過６００例，擔心對經濟甚至東京奧運能否如期
舉行，日圓跌勢加劇，美元漲至１１１﹒５０，相信短線將上試１１２﹒５０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　賣出日圓　　１１０﹒７０　　　１１２﹒２０　　　１１０﹒２０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０７８５　　　１﹒０９００　　　１﹒０７４５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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