《美元走勢－羅明立》美元兌日圓短線將上試１１２﹒５０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１１﹒５６ １１１﹒１１ １１１﹒５４

歐元╱美元 １﹒０８１５ １﹒０７８７ １﹒０７９０

英鎊╱美元 １﹒２９２７ １﹒２９００ １﹒２９０２

美元╱瑞郎 ０﹒９８４３ ０﹒９８２３ ０﹒９８４０

美元╱港元 ７﹒７７６３ ７﹒７７０７ ７﹒７７５２

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《美元走勢》美國１月生產物價指數（ＰＰＩ）按月上升０﹒５％，高於預期的０﹒１％，

創下自２０１８年１０月以來最大增幅。若以年率計算，ＰＰＩ亦上升２﹒１％，高於預期的１

﹒６％，升幅亦是８個月以來最高。另外，美國公布１月新屋開工，年化數字達到１５６﹒７萬

間，高於預期的１４２﹒５萬間；同期，營建許可達到１５５﹒１萬間，亦高於預期的１４５萬

間。

美聯儲發表１月份議息紀要，局方認為美國經濟將繼續以適當的步伐增長，並認為目前的貨

幣政策合適，當前利率有助通脹回升至２％的目標。美匯指數繼續造好，將考驗１００大關。

受新冠狀病毒疫情影響，日本確診個案已超過６００例，擔心對經濟甚至東京奧運能否如期

舉行，日圓跌勢加劇，美元漲至１１１﹒５０，相信短線將上試１１２﹒５０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 賣出日圓 １１０﹒７０ １１２﹒２０ １１０﹒２０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒０７８５ １﹒０９００ １﹒０７４５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

