【預算前瞻】ＡＣＣＡ料本年度財赤６６０億，建議全民派錢六千元

《經濟通通訊社２０日專訊》特許公認會計師公會（ＡＣＣＡ）香港分會發表對２０２０－

２１年度政府財政預算案的建議。該會指出，面對經濟下行壓力及政府經常開支的增長，預期

２０１９－２０年度本港財政赤字達６６０億元，將會是１５年來首次出現虧損。

該會續指，截至３月３１日止年度本港有１萬多億財政儲備，足以應付３０個月經常性開支

，認為本港財政仍然穩健，應靈活運用儲備，更積極地推出不同措施刺激經濟。



＊建議全民派錢六千元，豁免第二期暫繳薪俸稅及利得稅＊



ＡＣＣＡ香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊建議，政府可考慮豁免第二期暫繳薪俸稅及利

得稅，幫助納稅人的現金流及刺激消費，以及提高退稅額至３萬元。他又指，現時市面上出現裁

員及減薪等情況，認為在合適的時間應推出非針對性的紓困措施，可因應情況仿效２０１１年的

做法，向年滿１８歲的香港永久性居民一次性發放至少６０００元現金，為普羅市民改善現金流

的需求，而全民派錢行政成本亦不高。

ＡＣＣＡ香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉建議，政府引入集團虧損寬免，以提高香港稅

務競爭力，更能鼓勵集團內的不同公司投資於新的研發工作，亦建議為總收入於５００萬以下的

企業提供現金回贈或資助，可用於僱員資訊科技培訓等。（ｃｗ）

